بالتعاون مع مؤسسة "معانا لإنقاذ إنسان".. الجيزة تُطلق حملة لمساعدة المشردين بلا مأوى

كتب- محمد أبو بكر:

قال بيان صادر عن محافظة الجيزة، إنه في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالتعاون مع المؤسسات الأهلية وتوفير حياة أفضل للمشردين بالشوارع.

وشاركت هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة مؤسسة معانا لإنقاذ انسان في فعاليات الحملة التي تمت بشوارع حي العجوزة والتي أسفرت عن التعامل مع ٣٦ حالة خلال اليوم وإنقاذ ١٦ حالة منهم ٢ سيدات ١٥ لاجلا وطفل من المشردين وتوفير الرعاية اللازمة لهم.

وأكدت نائب المحافظ أنه جاري بحث كل حالة على حدة وتحديد آلية حل مشكلة كل فرد منهم على الوجه الأمثل الذي يصنع منه عضواً نافعاً مرة أخرى داخل المجتمع المصري.

ولفتت إلى أنه هناك مراحل لرعاية المشردين بدءًا من استقبالهم مروراً بمرحلة الرعاية الطبية من خلال الأطباء المتواجدين بالمؤسسة وإجراء بعض التحاليل اللازمة للتأكد من خلو الحالة من أي أمراض معدية لزملائه.

وأوضحت أنه تم إجراء العمليات الجراحية اللازمة لبعض الحالات منهم، بالإضافة إلى التأهيل النفسى من خلال جلسات الأخصائيين الاجتماعيين للتعرف على مشاكلهم وحلها، وتعديل السلوك لديهم ومحاولة دمجهم في المجتمع مرة ثانية.

وأشادت بالدور المهم الذي تؤديه مؤسسة معانا لانقاذ إنسان، مشيراً إلى أن المحافظة ستواصل تعاونها مع المؤسسة لإنقاذ أكبر قدر ممكن من المشردين.

كما أشارت إلى أن الحملة ستستمر على فترات بعد التعامل مع المجموعة الأولى وذلك بمساعدة المؤسسة.

جاء ذلك بحضور اللواء ياسر مدين رئيس حي العجوزة و المهندس محمود وحيد رئيس مؤسسة معانا لإنقاذ إنسان وأعضاء المؤسسة.