وزير الدولة للإنتاج الحربي يبحث مع نائب رئيس وزراء جمهورية تتارستان سبل التعاون

كتب- محمد سامي:

أكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي على وجود فرص استثمارية واعدة بمصر أمام الشركات التتارستانية، خاصةً في ظل اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها مصر مع عدد من الدول الإفريقية والعربية، بما يسمح بنفاذ المنتجات التتارستانية لأسواق إفريقيا والشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الدولة للإنتاج الحربي، مع أوليج كوروشينكو نائب رئيس الوزراء ووزير التجارة والصناعة بجمهورية تتارستان؛ لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بعدد من مجالات التصنيع، وذلك بمقر وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي أنه تم خلال اللقاء استعراض الإمكانيات التصنيعية والفنية والتكنولوجية لشركات ووحدات الإنتاج الحربي، وتم التأكيد على الدور الرئيسي للوزارة، والذي يتمثل في تلبية مطالب واحتياجات القوات المسلحة من الذخائر والأسلحة والمعدات التي تقوم الجهات التابعة بإنتاجها، بالإضافة إلى الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بها لتصنيع منتجات مدنية متنوعة، والمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة.

وأشار إلى أنه تم بحث سبل فتح آفاق للتعاون المشترك بين شركات الإنتاج الحربي ومثيلتها من الشركات التتارستانية في العديد من مجالات التصنيع، وذلك من منطلق إيمان الجانبين بأهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية التي تعود بالنفع على كلا الطرفين، لافتًا إلى أن سياسة العمل بوزارة الإنتاج الحربي تقوم على الانفتاح للتعاون مع كافة الشركات العاملة بمختلف المجالات التصنيعية، من أجل تبادل الخبرات وتوطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة داخل الشركات والوحدات التابعة.

وحرص الوزير على دعوة شركات جمهورية تتارستان؛ للمشاركة في النسخة القادمة من معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "EDEX 2023".

من جانبه.. أوضح أوليج كوروشينكو نائب رئيس الوزراء ووزير التجارة والصناعة بجمهورية تتارستان أن هذا اللقاء يأتي في ضوء زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية رفقة وفد تجاري واستثماري عالي المستوى للمشاركة في فعاليات (منتدى التعاون مصر - روسيا 2023) في إطار الحرص على بناء آلية للتعاون الاقتصادي المثمر بين مصر وتتارستان، مؤكدًا على أن مصر دولة محورية ومؤثرة على الصعيد الإقليمي والدولي.

وأشار إلى أن تتارستان تعد إحدى أقاليم روسيا الاتحادية، وتعتبر من أكثر المناطق الاقتصادية التي تشهد معدلات نمو وتطور في ظل إمكانياتها في مجال صناعة الآلات الزراعية والشاحنات والسيارات والبتروكيماويات والأدوية والطائرات المروحية.

وأشاد كوروشينكو بما تشهده العلاقات (المصرية- الروسية) من زخم وتنامٍ في السنوات الأخيرة، معربًا عن تطلعه إلى أن يمتد هذا التنامي ليشمل جمهورية تتارستان خاصةً في ظل ما يجمع بين الجانب المصري والتتارستاني من تقارب في الإرث الثقافي والديني، مشيرًا إلى تطلع عدد كبير من الشركات التتارستانية العاملة في قطاعات التصنيع المختلفة لتعزيز التعاون مع الشركات المصرية وعلى رأسها شركات الإنتاج الحربي، نظرًا لما يتوافر بالجهات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي من إمكانيات وقدرات تصنيعية وتكنولوجية وفنية وبحثية هائلة وخبرات بشرية متميزة وبنية تحتية على أعلى مستوى.

بدوره.. أشار محمد عيد بكر المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة إلى أنه تم في نهاية اللقاء الاتفاق على أهمية استمرار التنسيق والتشاور حول مختلف موضوعات التعاون ذات الاهتمام المشترك، التي تم مناقشتها بهدف توحيد الرؤى الخاصة بها، وتم دعوة الوفود الفنية من مختلف الشركات التتارستانية لزيارة شركات الإنتاج الحربي؛ للتعرف على الإمكانيات والقدرات المتوافرة بها على أرض الواقع.

حضر اللقاء من الإنتاج الحربي المهندس إميل حلمي إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير المهندس محمد شيرين محمد، وعدد من المسؤولين.​