صالحوا مرتضى منصور والخطيب.. تفاصيل مقترح برلماني لوساطة وزير الرياضة

كتب- نشأت علي:

تقدمت آمال عبد الحميد، عضو مجلس النواب، بمقترح برلماني إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لتبني عقد مصالحة بين المستشار مرتضى منصور، ومحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وقالت النائبة، في مقترحها، اليوم الثلاثاء، إن مقترحها بمثابة "دعوة إلى العقلاء في الرياضة المصرية ورموز وحكماء الناديين الكبيرَين لوأد الفتنة ورأب الصدع، ولجم الانفلات الرياضي بين جماهير الناديين على ساحات الفضاء الإلكتروني، والتي انتقلت إلى المدرجات والملاعب، ومنها إلى الاستوديوهات التحليلية، ووضع حد للتعصب الرياضي، والذي بلا شك يؤثر على السلم المجتمعي".

وطالبت عضو مجلس النواب الدكتور أشرف صبحي، وحكماء الرياضة في مصر، بتبني مقترح المصالحة، وجمع رموز الناديين على طاولة واحدة وتصفية الأجواء بين مرتضى منصور ومحمود الخطيب؛ فالأهلي والزمالك يمثلان أكبر حزبَين كرويَّين في مصر، ومن ثم بلدنا في حاجة إلى لمّ شمل الجماهير ولجم الاحتراب الكروي ونحن في طريقنا نحو جمهورية جديدة.

وأوضحت عبد الحميد أن الخلافات الدائرة بين ثنائي الأهلي والزمالك والتي وصلت إلى شكاوى وقضايا منظورة أمام القضاء، والتراشق المتبادل بين جماهير الناديين؛ ليست في مصلحة أحد في مصر، وتضررت منه كثيرًا الرياضة المصرية.

ولفتت النائبة إلى أن هناك أطرافًا خارجية اخترقت الوسط الرياضي من مصلحتها أن تستمر الأوضاع مشتعلة بين الجانبين؛ بل تعمل على أن تزداد اشتعالًا.

وأضافت عبد الحميد أن "مرتضى منصور ومحمود الخطيب كلاهما أبناء وطن واحد، وكلاهما لديه من العقل والحكمة ما يستطيع معه رؤية الأمور على حقيقتها ووضعها في نصابها الحقيقي، ففي النهاية نحن أمام تنافس رياضي".

وأشارت النائبة إلى أن ما يحدث على الساحة الرياضية في مصر لا وجود لمثيل له في مختلف دول العالم، والإعلام الرياضي الذي يحتاج منا إلى وقفة صارمة له دور كبير في تغذيته.

واختتمت عبد الحميد بأنه "آن الأوان لطي صفحة الخلافات بين الجانبين والجلوس معًا على طاولة واحدة، وليجتمع الفرقاء على عهد جديد وإعمال العقل وتغليب مصلحة الوطن، ونحن في مستهل موسم كروي جديد، ووضع ميثاق يتضمن المرعيات الواجبة في سياق العلاقة بين رمزي الأهلي والزمالك، إيذانًا بعقد كروي جديد، وتجسيدًا للروح الرياضية".

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