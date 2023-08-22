بقدرة 250 ميجاوات.. بدء التشغيل التجريبي لمحطة رياح خليج السويس سبتمبر 2023
كتب- محمد صلاح:
كشف الدكتور محمد الخياط، الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، أنه من المقرر بدء التشغيل التجريبي لمحطة رياح خليج السويس قدرة 250 ميجاوات في سبتمبر المقبل، على أن يتبعها التشغيل التجاري للمحطة ديسمبر 2023.
يأتي ذلك في إطار خطة الدولة لتنويع مصادر الطاقة والتوسعة في مشروعات الطاقة المتجددة؛ مما يضيف طاقة كهربائية تتجاوز ١١٨٠ ميجاوات/ ساعة سنويًّا.
ونوه الخياط، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي"، اليوم الثلاثاء، بأن إجمالي تكلفة المحطة الاستثمارية بلغ نحو ٢٢٠ مليون يورو، موضحًا أن المحطة مملوكة لهيئة الطاقة المتجددة، وتم تمويلها من خلال تحالف مؤسسات تمويل أوروبية؛ ضمت بنك التعمير الألماني، والوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، والمفوضية الأوروبية، في خطوة تعكس الثقة في الاقتصاد المصري وأيضًا جاذبية قطاع الطاقة المتجددة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة أنه سيتم تشغيل مشروعَين لإنتاج الطاقة النظيفة من الشمس والرياح هذا العام بقدرات تبلغ 300 ميجاوات؛ منها 50 ميجاوات شمسية بالزعفرانة ضمن خطة مصر الطموحة لزيادة نسبة مشاركة الطاقات المتجددة لتصل إلى 10 آلاف ميجاوات هذا العام، وتعظيم الاستفادة منها في تحلية المياه ضمن الخطة الاستراتيجية لتحلية المياه بالاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.
سوق مصراوى
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