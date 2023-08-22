إعلان

BBC

قرار جمهوري بإنشاء جامعة باديا الخاصة بمدينة 6 أكتوبر

12:13 م الثلاثاء 22 أغسطس 2023

الرئيس عبد الفتاح السيسي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

القاهرة- أ ش أ:
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 338 لسنة 2023 بإنشاء جامعة باديا الخاصة، ويكون مقرها جنوب طريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر، محافظة 6 أكتوبر.
وتتكون الجامعة من كليات الطب البشري، والعلاج الطبيعي، وطب الأسنان، والحاسبات وعلوم المعلومات، والهندسة، الفنون الجميلة، وإدارة الأعمال والاقتصاد التطبيقي.
نشر القرار في الجريدة الرسمية.​

سوق مصراوى

الرئيس عبد الفتاح السيسي مدينة 6 أكتوبر جامعة باديا طريق الواحات

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

عليا المحال العامة تكشف موعد تطبيق العقوبات على غير المرخصة.