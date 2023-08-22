قرار جمهوري بإنشاء جامعة باديا الخاصة بمدينة 6 أكتوبر
القاهرة- أ ش أ:
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 338 لسنة 2023 بإنشاء جامعة باديا الخاصة، ويكون مقرها جنوب طريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر، محافظة 6 أكتوبر.
وتتكون الجامعة من كليات الطب البشري، والعلاج الطبيعي، وطب الأسنان، والحاسبات وعلوم المعلومات، والهندسة، الفنون الجميلة، وإدارة الأعمال والاقتصاد التطبيقي.
نشر القرار في الجريدة الرسمية.
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