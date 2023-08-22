منسقة ميدانية.. 40 فرصة عمل للفتيات في محافظة واحدة -تفاصيل​

كتب- مصراوي:

أعلنت وزارة العمل، اليوم الثلاثاء، 40 فرصة عمل للفتيات بمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر بمحافظة الغربية، من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة، للعمل على وظيفة (منسقة ميدانية) بفرعَي مدينة طنطا والمحلة الكبرى.

يأتي ذلك في إطار توجيهات وزير العمل حسن شحاتة، بضرورة إيجاد فرص عمل لائقة وحقيقية للشباب من الجنسَين بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري في المحافظات؛ تسهم في الحد من البطالة وتحسن من مستويات المعيشة وفق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة .

وأوضحت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة، أن الإدارة قامت بالتنسيق مع مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر لتوفير فرص العمل للإناث داخل المؤسسة وفروعها بـ (طنطا والمحلة الكبرى)، من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة من سن 18 إلى 35 سنة برواتب تبدأ من 4000 جنيه، وتأمين صحي واجتماعي ووثيقة تأمين على الحياة، والتقديم بفروع المؤسسة، بمدينة طنطا؛ وعنوانه محطة المعرض ناصية شارع الرفاعي أعلى معرض البزار للسيارات يومي الإثنين والخميس 4 و9 سبتمبر المقبل؛ من الساعة 10 صباحاً ، وفرع المحلة: 10 شارع خضر متفرع من ش سعد زغلول طريق كفر الشيخ ميدان بسيسة أعلى ماركت كازيون يومى الثلاثاء والاربعاء 5 و 6 سبتمبر من الساعة 10 صباحًا.

وأضافت المدير العام أنه يمكن للراغبات في الحصول على تلك الفرص التسجيل على الرابط هنا ، موضحةً أن مواعيد العمل من الساعة التاسعة صباحاً حتى الرابعة عصراً والإجازة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت ، ويمكن الاستفسار والتقديم من خلال التواصل على أرقام 01287883331 – 01097233334 ،والمسؤول عز الدين فاروق ، كما يمكن التقديم من خلال فروع المؤسسة بالمحافظات كما هو موضح في الإعلان المرفق...