الجيزة تعلن تفاصيل الغلق الكلي لطريق الفيوم والتحويلات الجديدة

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت محافظة الجيزة أنه في إطار تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بالممشى السياحي بالمتحف المصري الكبير أعلى ميدان الرماية - طريق الفيوم المقرر إنشاؤه والذي يربط بين المنطقة الأثرية "الأهرامات والمتحف المصري الكبير" الأمر الذي يتطلب رفع الكمر الخرساني الخاص بالممشى السياحي.

وأشارت محافظة الجيزة، إلى أن الأمر سيستلزم إجراء غلق كلي بطريق الفيوم بالاتجاهين "بالتناوب"، لمدة ٦ أيام على أن تكون الأعمال على مدار ٢٤ ساعة وهى على النحو التالي:-

۱ - الاتجاه القادم من طريق الفيوم اتجاه شارع ميدان النصر تبدأ الأعمال من الساعة ١٢ صباح يوم الثلاثاء الموافق ۲۰۲۳/۸/۲۲ وحتى يوم الخميس الموافق

٢٠٢٣/٨/٢٤.

٢- الاتجاه القادم من طريق المنصورية وطريق إسكندرية الصحراوى اتجاه طريق الفيوم تبدأ الأعمال من الساعة ١٢ صباح يوم الجمعة الموافق ٢٠٢٣/٨/٢٥ وحتى يوم الاثنين الموافق ۲۰۲۳/۸/۲۸ .

وأوضحت محافظة الجيزة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بتنفيذ التحويلة المرورية الآتية:-

۱ - حركة سير المركبات بطريق الفيوم الاتجاه القادم من طريق الفيوم وترغب بالسير اتجاه ميدان النصر يتم الدخول يميناً إلى الطريق الذى تم استحداثه "الطريق البديل" ثم العودة مرة أخرى للطريق الأصلي عقب تجاوز منطقة الأعمال والغلق الكلي.

٢- حركة سير المركبات بطريق الفيوم الاتجاه القادم من طريق المنصورية وترغب بالسير اتجاه طريق الفيوم يتم الدخول يميناً إلى الطريق الذي تم استحداثه "الطريق البديل" ثم العودة مرة أخرى للطريق الأصلى عقب تجاوز منطقة الأعمال والغلق الكلي.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي الهرم بالمتابعة الميدانية للأعمال والتنسيق مع الجهات المنفذة لإزالة أي معوقات .

ولفتت محافظة الجيزة بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع اللوحات الإرشادية الخاصه بمنطقة الأعمال وكذا وسائل الأمن الصناعى من كشافات إضاءة - الطواحين الضوئية و الحواجز الفسفورية بمحيط منطقة الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتوعيتهم وإرشادهم كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.​