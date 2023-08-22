رمال وأتربة واضطراب ملاحة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد مستمرة في حالة الاستقرار بالأحوال الجوية بمعظم محافظات الجمهورية، خاصة في المحافظات الشمالية والقاهرة والوجه البحري، مشيرة إلى أن درجات الحرارة تعتبر حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت.

وأضافت منار غانم، لمصراوي اليوم الثلاثاء، أن درجات الحرارة على القاهرة 33 إلى 44 درجة، ولكن المحسوسة تكون أعلى بحوالي من درجتين إلى ثلاث درجات، نتيجة وجود نسب رطوبة مرتفعة، كما تصل الحرارة على المناطق الجنوبية لـ 44 درجة وتكون المحسوسة 46 درجة.

وتابعت: "الطقس نهارا حار رطب على القاهرة الكبري ومحافظات الوجه البحري والمحافظات الشمالية، شديد الحرارة على المناطق الجنوبية، ومع غياب أشعة الشمس تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض خاصة الليل المتأخر والصباح الباكر".

وأشارت إلى أن نشاط الرياح يؤدي إلى اضطراب شديد فى حركة الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس، وإرتفاع الأمواج سيكون بين 2.5 إلى 3.5 متر.

وأكدت أنه يوجد نشاط رياح من الممكن أن يكون مثيرا لبعض الرمال والأتربة فى أقصي جنوب البلاد، على حلايب وشلاتين والمجري الملاحي والمناطق الحدودية.​