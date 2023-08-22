"عليا المحال العامة" تكشف موعد تطبيق عقوبات المحلات غير المرخصة

كتب- محمد نصار:

قال النائب محمد عطية الفيومي، متحدث اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، إن مهلة الـ12 شهرا الممنوحة للمحلات غير المرخصة تنتهي خلال أشهر قليلة.

وأضاف الفيومي، في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم الثلاثاء، أنه اعتبارا من نهاية شهر ديسمبر القادم سيتم بدء تفعيل العقوبات ضد المحلات غير المرخصة نهائيا والتي تعمل خارج منظومة الدولة الرسمية.

وأشار متحدث اللجنة، إلى أنه بعد هذا التاريخ سيتم المرور على المحلات لمراجعة التراخيص في الأحياء والمدن والمراكز على مستوى الجمهورية.

وتابع أنه في حالة بيان أن المحل غير مرخص نهائيا وفق الاشتراطات القديمة أو الجديدة سيتم تحرير محاضر مخالفة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

وطالب النائب محمد عطية الفيومي، المواطنين أصحاب المحلات المخالفة بسرعة التقدم بطلبات تقنين الأوضاع وفق اشتراطات التراخيص الجديدة التي تم إقرارها بنهاية العام الماضي، لعدم التعرض للعقوبات المنصوص عليها في هذا الشأن.