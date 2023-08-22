بعد اعتماد الضوابط.. تعرف على خدمات بوابة العمرة المصرية



كتب- محمد أبو بكر:

حصل مصراوي على ضوابط العمرة المقرر نشرها في الجريدة الرسمية، إذ أعلنت وزارة السياحة والآثار اليوم اعتماد الضوابط الخاصة بالموسم الجديد بعد إقرارها من أحمد عيسى وزير السياحة والآثار.

وتلتزم الشركات السياحية بإتباع الإجراءات المبينة فيما بعد عند توثيقها لعقود وكالة عمرة موسم 1445 هـ، وذلك على النحو الآتي

-تتولى غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة تسجيل السياحية المصرية، وكذلك الشركات والمؤسسات والوكلاء السعوديين على البوابة.

- توثق العقود المبرمة بين الشركات السياحية والوكلاء السعوديين وفقاً للقواعد المعمول بها في المملكة العربية السعودية إلكترونياً على البوابة بعد التنسيق مع الغرفة المذكورة.

- تمنح وزارة السياحة والآثار الشركات السياحية اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة.

- تلتزم شركات السياحة بوضع برامج العمرة التي تنظمها وتحميلها على البوابة موضحاً بها أسماء المعتمرين المسافرين من خلالها والرقم القومي لكل منهم.

- تمنح وزارة السياحة والآثار شركات السياحة الكود التعريفي الخاص بكل معتمر بعد التنسيق مع غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة والجهات المعنية.

- ترسل وزارة السياحة والآثار بعد إصدار الكود التعريفي أسماء المعتمرين إلى الشركات الناقلة لإصدار تذكرة السفر لهم.

- تقوم البوابة برط الكود التعريفي الخاص بكل معتمر آلياً مع الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية لإرساله إلكترونياً لأقسام الجوازات بمنافذ الجمهورية.

- تلتزم الشركات الناقلة بحسب الأحوال بمطابقة البيانات الخاصة لكل معتمر مع البيانات المسجلة لدى البوابة قبل مغادرة المعتمر منافذ الجمهورية.

- تختص الإدارة العامة للسياحة الدينية بالمراجعة وفقاً للبيانات المدرجة بالبوابة والموافقة على إصدار الكود التعريفي الخاص بالمعتمرين.

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