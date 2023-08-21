ضوابط العمرة.. الغرف السياحية تكشف عدد الشركات الدينية للموسم الجديد
كتب- محمد أبو بكر:
قال مجدي صادق عضو غرف شركات السياحة وبالتبعية الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن ضوابط العمرة للعام الحالي التي أعلنتها وزارة السياحة والآثار مثل العام السابق تماماً مع بعض التعديلات الطفيفة.
وأضاف "صادق" لـ"مصرواي" في تصريحات خاصة، أن عدد شركات السياحة للموسم الجديد يتراوح من 700 إلى 1000 شركة.
ولفت إلى أن التعديلات الجديدة للحفاظ على الاقتصاد المصري لضم كل التأشيرات للبوابة الإلكترونية، والقرارات ستكون "ديناميكية" تتواكب مع ما تصدره السعودية من تأشيرات جديدة للقضاء على الكيانات الموازية.
وأوضح أنه يجب على المعتمر اللجوء إلى الدولة في رحلات العمرة لأنها ترعى كل شيء وبما يعود بالخدمات على المعتمر سواء صحية أو غيرها أثناء وجوده بالسعودية لأداء العمر.
وأضاف أنه يوجد نصب ومشكلات كثيرة تحدث من هذه الكيانات الموازية تتحملها القنصلية والسفارة المصرية والمملكة العربية السعودية.
سوق مصراوى
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