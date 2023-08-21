برلماني يقترح التنازل عن الحصيلة التصديرية لتعظيم موارد العملة الصعبة

كتب- نشأت علي:

طالب النائب مجدي الوليلي عضو مجلس النواب، من رئيس مجلس بصفة عامة، ووزير المالية بصفة خاصة بالإسراع في وضع ضوابط و آليات واضحة للحصيلة التصديرية وعدم السماح باخذها ولابد من التنازل عنها لدي البنك فلا يجوز السماح للمصدر بسحب الحصيلة الدولارية الواردة إليه نتاج عملية التصديرية وبيعها في السوق الموازي.

واقترح "الوليلي"، على الحكومة ربط المساندة التصديرية التي يتمتع بها المصدرون وتصرفها الدولة بالتنازل عن الحصيلة الواردة من التصدير و هذا لا يكفي بل أيضا ربط جميع أعمال المصدر بهذا الأمر لأنه طبيعي سيفضل المصدر بيع الحصيلة في السوق الموازي عن صرف الدعم و بالتالي لابد من وضع العديد من الآليات التي تعوق تلاعب بعض المصدرين في هذا الأمر.

وأضاف أنه لابد من الدفع بحلول عاجلة لهذا الملف الذي سيحقق مكاسب كبيرة للاقتصاد الوطنى في مقدمتها تحقيق زيادة من موارد الدولة من العملة الأجنبية وذلك الأمر ينطبق أيضا على السياحة، مطالبًا الحكومة إتخاذ مجموعة السياسات والقرارات التي تعظم موارد الدولة من العملة الصعبة خلال هذه المرحلة.