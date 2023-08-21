ساعة ذكية لكل معتمر.. تعرف على تفاصيلها ضمن ضوابط العمرة الجديدة



كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت وزارة السياحة والآثار اليوم في بيان رسمي عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" اعتماد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار الضوابط المنظمة لرحلات العمرة للموسم الجديد 1445 هـ.

وجاء ضمن الضوابط المخصصة لرحلة العمرة للموسم الجديد - تخصيص ساعة ذكية لكل معتمر ( أو أي تقنية إلكترونية أخري تحقق الهدف المرجو من الساعة الذكية) تتضمن مايلي:

- كل تفاصيل برنامج العمرة الخاص بكل معتمر وتاريخ السفر وبداية تاريخ العودة وفندق الإقامة بمكة المكرمة وفندق الإقامة بالمدينة المنورة، وتكلفة الحصول على التأشيرة وسعر البرنامج) وذلك وفقاً لما تم إدراجه على البوابة، فضلاً عن التسلسل الزمني للبرنامج ومواعيد التحركات وعدد أيام الإقامة المتبقية بالبرنامج.)

- بيانات المعتمر الطبية وحالته الصحية أثناء الرحلة (درجة الحرارة وحالة النبض).

- نظام الاستغاثة الإلكتروني بالنجدة (SOS).

- العقد الإلكتروني المبرم بين الشركة السياحية والمعتمر بشأن برنامج المرة.

وحسب الخبراء لـ"مصراوي"، فإنه من المتوقع أن تبدأ أولي رحلات العمرة للموسم الجديد بداية من أول سبتمبر.

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قبل نشرها بالجريدة الرسمية.. ننشر النص الكامل لضوابط العمرة للموسم الجديد 1445