حدث في 8 ساعات| توجيه من السيسي بشأن قطاع الاتصالات.. وموعد أولى رحلات العمرة

كتب - عمر كامل:

شهدت مصر، اليوم الإثنين، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها تفاصيل اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي وتوجيهات جديدة لقطاع الاتصالات لتنميته.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

بينها خدمات المحمول.. توجيه من السيسي للحكومة بشأن قطاع الاتصالات

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمواصلة العمل المكثف لتنمية قطاع الاتصالات في مصر، لا سيما من خلال مساندة الشركات المصرية الناشئة العاملة في هذا المجال وتشجيع توسعها، بالإضافة إلى دعم صناعة التعهيد والمهنيين المستقلين، عن طريق تعزيز الاستثمار في الكوادر البشرية، وتوفير برامج التدريب والتأهيل وبناء القدرات اللازمة بشرياً ومادياً، بالتعاون مع كبريات الشركات العالمية في هذا القطاع.

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الإفراج عن 284 ألف طن أعلاف بـ141مليون دولار خلال أسبوعين

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي: إنه بالتنسيق مع البنك المركزي تم الإفراج عن 284 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 141 مليون دولار.

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الغرفة السياحية تكشف موعد أولى رحلات العمرة.. وهذه مدة صلاحية التأشيرة

قال أحمد وحيد عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية: إن أولى رحلات موسم العمرة 2023 للعام الحالي يبدأ أوائل شهر سبتمبر المقبل.

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شبورة ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن طقس الثلاثاء بدرجات الحرارة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل طقس غدا الثلاثاء، حيث يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

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حزب العدل يدعو حسام بدراوي إلى دراسة الترشح لانتخابات الرئاسة

طالب النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، وعدد من قيادات حزبَي العدل والاتحاد؛ على رأسهم المهندس رضا صقر رئيس الحزب، والنائبة مارجريت عازر عضو مجلس النواب، والحاضرون، الدكتورَ حسام بدراوي، مستشار الحوار الوطني، بأن ينتقل من فكرة نفي الترشح لانتخابات الرئاسة، والالتفات إلى أهمية وجود مرشح يتمتع بالخبرة السياسية؛ لتكون خطوة نحو مستقبل مختلف.

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مقدم حجز 100 ألف جنيه.. ننشر تفاصيل حجز أراضي الإسكان المميزة بـ6 مدن

تبدأ وزارة الإسكان في إجراءات حجز الطرح الجديد من أراضي مشروع مسكن غدا الثلاثاء، حيث يتم طرح 3 أنواع من الأراضي وهم أراضي الإسكان المتوسط والمتميز والأكثر تميزا.

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بالصدفة.. البابا تواضروس يلتقي أمير قطر في بودابست- صورة

التقى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بالعاصمة المجرية بودابست.

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محفوظ رئيسًا للتدريب وأبو زيد نائبًا لرئيس القاهرة الإخبارية.. "المتحدة" تعتمد تعيينات جديدة

أعلن أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تعيين الإعلامي أحمد أبو زيد، نائبًا لرئيس قناة القاهرة الإخبارية وشادي شاش نائبًا لرئيس قناة إكسترا نيوز.

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الغرفة السياحية تكشف موعد أولى رحلات العمرة.. وهذه مدة صلاحية التأشيرة

قال أحمد وحيد عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية: إن أولى رحلات موسم العمرة 2023 للعام الحالي يبدأ أوائل شهر سبتمبر المقبل.

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قبل نشرها بالجريدة الرسمية.. ننشر النص الكامل لضوابط العمرة للموسم الجديد 1445

حصل مصراوي على ضوابط العمرة بعد اعتماد وزارة السياحة والآثار الضوابط الخاصة بالموسم الجديد بعد إقرارها من أحمد عيسى وزير السياحة والآثار.

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