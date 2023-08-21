وزير الري: مصر حريصة على تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية



أ ش أ:

أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، حرص مصر خلال فترة رئاستها الحالية لمجلس وزراء المياه الأفارقة (أمكاو) على تعزيز التعاون مع كافة الدول الأفريقية لتعبئة التمويل اللازم لتعزيز القدرات التقنية والبنية التحتية الأفريقية وتوفير الحلول المبتكرة لتحديات المياه التي تواجه القارة، وذلك بالتعاون مع شركاء التنمية وخاصة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

جاء ذلك خلال لقاء عقده وزير الري مع نانسي إسليك منسق المياه العالمي بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، على هامش مشاركته في "الأسبوع العالمي للمياه" في ستوكهولم.

وأشار وزير الري إلى أهمية التنسيق المشترك بين وزارة الموارد المائية والري والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لتوفير برامج تدريبية ومنح ماجستير ودكتوراه للمهندسين والباحثين بالوزارة والمركز القومي لبحوث المياه.

وأعرب الوزير عن رغبته في تعزيز التعاون بين الوزارة والوكالة في مجالات تأهيل الترع بإستخدام تقنيات صديقة للبيئة وقائمة على الطبيعة، تقييم وصيانة المنشآت المائية، تأهيل محطات الرفع لزيادة الكفاءة وتقليل لاستهلاك الطاقة، تحلية المياه لإنتاج الغذاء، التحول لنظم الري الحديث، دراسة تأثير ارتفاع مستوى سطح البحر على خزانات المياه الجوفية بشمال الدلتا، حماية الشواطئ باستخدام الحلول القائمة على الطبيعة.

وتوجه "سويلم"، بالدعوة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للمشاركة في فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه، والذي سيعقد خلال الفترة من 29 أكتوبر إلى 2 نوفمبر القادم تحت شعار "العمل على التكيف مع المياه من أجل الاستدامة".