محفوظ رئيسًا للتدريب وأبو زيد نائبًا لرئيس القاهرة الإخبارية.. "المتحدة" تعتمد تعيينات جديدة
كتب- إسلام لطفي:
أعلن أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تعيين الإعلامي أحمد أبو زيد، نائبًا لرئيس قناة القاهرة الإخبارية وشادي شاش نائبًا لرئيس قناة إكسترا نيوز.
كما قرر تعيين دعاء جاد الحق، نائبًا لرئيس قناة إكسترا لايف والدكتور محمد سعيد محفوظ، رئيسًا لمركز تدريب القنوات الإخبارية والدكتورة داليا عبد الرحيم، مساعدًا لرئيس القطاع لمف الإسلام السياسي.
وتضمن القرار أن القرار يُنفذ اعتبارًا من 1 سبتمبر 2013.
وكانت الشركة قد اعتمدت بعض التغييرات في الأسابيع القليلة الماضية، حيث عينت الكاتبة الصحفية علاء الشافعي رئيسًا لتحرير جريدة اليوم السابع وأكرم القصاص رئيسًا لمجلس الإدارة ومصطفى عمار رئيسًا لتحرير جريدة الوطن.
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