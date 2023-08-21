الغرفة السياحية تكشف موعد أولى رحلات العمرة.. وهذه مدة صلاحية التأشيرة



كتب- محمد أبو بكر:

قال أحمد وحيد عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية: إن أولى رحلات موسم العمرة 2023 للعام الحالي يبدأ أوائل شهر سبتمبر المقبل.



أضاف"وحيد" لـ"مصراوي"، أنه بعد إعلان وزارة السياحة والآثار ضوابط موسم العمرة الحالي فإن شركات السياحة التي تستطيع استخلاص أوراقها يمكنها بدء أولى رحلاتها فوراً.



وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن مدة صلاحية التأشيرة منذ إطلاقها 30 يوماً، وسيتم مطالبة الشركات المنظمة لرحلات العمرة بشيك ضمان بنكي معتمد بمبلغ مليون وسبعمائة ألف جنيه، وشيك مقبول الدفع بمائة ألف جنيه.



وكان أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، اعتمد اليوم الضوابط والقواعد المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1445 هجرية، وذلك عقب قيام اللجنة العليا للعمرة والحج بالانتهاء منها.