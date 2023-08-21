الإفراج عن 284 ألف طن أعلاف بـ141مليون دولار خلال أسبوعين

كتب- أحمد مسعد:

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي: إنه بالتنسيق مع البنك المركزي تم الإفراج عن 284 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 141 مليون دولار خلال الفترة من 4/8/2023 حتى 17/8/2023.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشأن متابعة الإفراج عن مستلزمات الأعلاف من الموانئ المصرية.

وأضاف "القصير"، أن الإفراج شمل 224 ألف طن من الذرة بحوالي 81 مليون دولار وحوالي 60 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 45 مليون دولار وأيضًا إضافات أعلاف بحوالي 15 مليون دولار.

وأشار إلى إجمالي ما تم الأفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر2022 حتى 17أغسطس 2023) 7.2 مليون طن منهم 5.2 مليون طن ذرة، 2 مليون طن فول صويا وإضافات أعلاف وذلك بإجمالي مبلغ 3.4 مليار دولار.