شبورة ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن طقس الثلاثاء بدرجات الحرارة

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كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل طقس غدا الثلاثاء، حيث يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأكدت الهيئة أن الطقس معتدل ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأضافت الهيئة، تظهر السحب المنخفضة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية مما يساعد على تلطيف الأجواء.

وأوضحت الهيئة أنه يوجد نشاط للرياح على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة ليلا.