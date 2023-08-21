محافظة الجيزة تنظم يومًا ترفيهيًا بالإسكندرية لمجتازي امتحانات محو الأمية

كتب- محمد أبوبكر:

أكد محافظ الجيزة أحمد راشد أن محو الأمية وتعليم الكبار هدف من أهداف التنمية المستدامة للدولة في ظل الجمهورية الجديدة، مشيرا إلى أن المحافظة في إطار هذا التوجه تستهدف تقليل نسبة الأمية لرفع كفاءة العنصر البشري، في إطار خطة المحافظة بأن تصبح (محافظة بلا أمية).

جاء ذلك في تصريح للمحافظ، اليوم الاثنين، عقب متابعته فعاليات البرنامج الترفيهي، الذي نظمته محافظة الجيزة، في مدينة الإسكندرية، من خلال مدينة الحوامدية لعدد 60 دارسا بفصول محو الأمية بقرى المدينة تمكنوا من تعلم القراءة والكتابة، في خطوة من المحافظة لتحفيزهم وتشجيع الآخرين للالتحاق ببرنامج محو الأمية.

شمل البرنامج الترفيهي للناجحين، والذي شاركت فيه وحدة السكان وإدارة الأمومة والطفولة، زيارة قلعة قايتباي، ومكتبة الإسكندرية، وكوبري ستانلي، وأحد الشواطئ بالإسكندرية للتنزه، وقد تم السماح للناجحين بمرافقة أحد أفراد الأسرة.

وعبر الناجحون عن سعادتهم بتلك البادرة من محافظة الجيزة، مؤكدين دعوة أقاربهم وذويهم للتقديم والاشتراك في برنامج محو الأمية وتحفيزهم على العلم والمعرفة.​