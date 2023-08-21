مقدم حجز 100 ألف جنيه.. ننشر تفاصيل حجز أراضي الإسكان المميزة بـ6 مدن

كتب- محمد عبدالناصر:

تبدأ وزارة الإسكان في إجراءات حجز الطرح الجديد من أراضي مشروع مسكن غدا الثلاثاء، حيث يتم طرح 3 أنواع من الأراضي وهم أراضي الإسكان المتوسط والمتميز والأكثر تميزا.

وفي التقرير التالي نوضح التفاصيل الكاملة لأراضي الإسكان المميزة، والتي جاءت على النحو التالي:

يتم طرح 155 قطعة أرض بمحور الأراضي المميزة، بمدن الشروق - حدائق أكتوبر - الصالحية الجديدة - برج العرب الجديدة - الفيوم الجديدة – بني سويف الجديدة.

ويصل مقدم الحجز في أراضي الإسكان المميزة، لـ 100 ألف جنيه، ويتم التقديم على أراضي الإسكان من خلال الموقع الإلكتروني المخصص للحجز هنا.

خطوات التقديم والحجز:

1- تبدأ خطوات حجز قطع الأراضي المطروحة، والتي ستتم بداية من يوم الثلاثاء 22 أغسطس الجاري ولمدة شهرين حتى 21 أكتوبر المقبل، من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني للحجز هنا ، لمطالعة قطع الأراضي المتاحة بكل محور.

2- يقوم الراغب في الحجز بإنشاء حساب جديد (للعملاء الجدد)، واستيفاء البيانات المطلوبة مثل (الرقم القومي – الاسم من واقع بطاقة الرقم القومي – البريد الإلكتروني – رقم المحمول – العنوان الحالي)، ثم يقوم باختيار المحور والمدينة المراد الحجز بها، واختيار الموقع، والضغط على كلمة تفاصيل، لتظهر له قائمة بجميع قطع الأراضي المتاحة (كروكيات – جدول تفصيلي).

3- يقوم باستكمال باقي إجراءات الحجز الموضحة تفصيلاً بالموقع، ومنها (إدراج عملة السداد لباقي ثمن الأرض بالنسبة لقطع الأراضي الأكثر تميزا – إدراج نسبة الاستكمال لباقي ثمن الأرض لمحاور قطع الأراضي المميزة والمتوسطة)، وحتى استخراج استمارة الحجز التي تتضمن جميع البيانات والخيارات المدرجة بمعرفة الحاجز، ويتم التوقيع عليها، وإرفاقها بعد التوقيع بالموقع الإلكتروني، وكذا إرفاق إيصال سداد جدية الحجز ومصاريف الدراسة.

4- وأكدت هيئة المجتمعات العمرانية أنه في حالة التزاحم على قطعة الأرض الواحدة بمحور قطع الأراضي المميزة والمتوسطة فيتم الرجوع إلى أعلى نسبة استكمال لباقي ثمن قطعة الأرض، وفى حالة التساوي سيتم الاحتكام الى القرعة العلنية بين الحاجزين.

اقرأ أيضًا:

ادفع 100 ألف جنيه واحجز شقة من الإسكان بالتقسيط

الحجز بدأ.. ننشر أسعار شقق الإسكان وخصم 7% على السداد الكاش

شقق لمحدودي الدخل.. صندوق الإسكان الاجتماعي بصدد طرح مرحلة جديدة -تفاصيل