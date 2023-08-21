تدني رواتب وأوضاع تمييزية.. صحفيو BBC يبدؤون إضرابًا عن العمل لمدة 10 أيام

كتب- إسلام لطفي:

أعلن خالد البلشي، نقيب الصحفيين، بدء صحفيي مكتب BBC بالقاهرة، إضرابًا عن العمل لمدة 10 أيام، مؤكدًا أنه بدعم كامل من نقابة الصحفيين ضد الأوضاع التمييزية التي يتعرضون لها.

ودعا "البلشي" كل ضيوفBBC ، لإعلان دعمهم لإضراب الصحفيين في بداية أي مداخلة، خلال برامجها المختلفة في مواجهة محاولات التعتيم على الإضراب من جانب BBC.

وأكد دعمه لتحركاتهم القانونية لتحقيق مطالبهم المشروعة، داعيًّا كل الصحفيين للتضامن معهم.

وصحفيو مكتب BBC أضربوا عن العمل سابقًا، لمدة ثلاثة أيام من 17 وحتى 19 يوليو الماضي، وذلك احتجاجًا على تدني الرواتب، وتدهور الأوضاع المعيشية، فضلًا عن السلوك التمييزي الذي تتعمد الإدارة في لندن انتهاجه ضد مكتب القاهرة، فيما يخص السياسات المالية -حسب وصفهم-.

ويعتبر إضرابهم اليوم، الثالث من نوعه، بعد مرة يوم 17 يوليو، ومرة أخرى لمدة يوم واحد في 14 يونيو الماضي.

وعبَّروا حينها عن إصراراهم على الاستمرار في خطواتهم الاحتجاجية، أنَّه نتيجة إمعان الإدارة في لندن في تجاهل مطالبهم، بالإضافة إلى النهج التمييزي الذي تتبناه ضد مكتب القاهرة والعاملين فيه، الأمر الذي يبعث بإشارات سلبية لكل العاملين في القاهرة.

وأعلنوا أن رواتبهم فقدت ما يقرب من نصف قيمتها، بسبب تراجع قيمة الجنيه المصري منذ مارس 2022، موضحين أنهم منذ ذلك الحين طالبوا الإدارة مرارًا بتعديل رواتبهم وإعادة النظر فيها، إلَّا أنَّ مطالبهم قُوبلت إمَّا بالتجاهل وإمَّا بعرض زيادات هزيلة.

وكشفوا أنه في الوقت نفسه، اتخذت الإدارة إجراءات لحل أزمات مشابهة في مكاتب أخرى لها بالمنطقة، فضلًا عن وجود سلوك تمييزي مع مكاتب أخرى في قواعد صرف الرواتب.

وحينها أكدوا أنه بناء على ذلك قرَّروا التصعيد إلى أن يحصلوا على حقوقهم كاملة، إذ إنَّ الإدارة لم تترك أمامهم خيارًا آخر بعد أن طال انتظارهم لأشهر، على أمل أن يصلوا لحل عن طريق التسوية أو التفاوض.

وجاء الإضراب الثاني لصحفيي BBC، وفق ما أعلن "البلشي" في وقتٍ سابق بعد لقاءٍ عُقد في نقابة الصحفيين، مع ممثلين للإدارة ولم يقدموا فيه أي جديد سوى وعد بدراسة المطالب والعودة بعدها دخول دورة جديدة من التسويف والمماطلة والإصرار على السلوك التمييزي ضد صحفيي المكتب بالقاهرة.​