بعد الدكتوراه الفخرية.. رئيسة المجر تستقبل البابا تواضروس
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كتب- إسلام لطفي:
استقبلت كاتلين نوڤاك، رئيسة جمهورية المجر بالقصر الجمهوري بالعاصمة المجرية بودابست اليوم الاثنين، البابا تواضروس الثاني والوفد المرافق له.
وأعربت رئيسة المجر عن شكرها وتقديرها للبابا لتلبيته دعوة الحكومة المجرية لزيارة المجر في هذا المناسبة المهمة وهي الاحتفال بالعيد القومي للبلاد.
ومن جهته عبر البابا عن سعادته البالغة بهذه الزيارة وبالحفاوة التي لاقاها من الجميع في المجر، مقدمًا الشكر لرئيسة الجمهورية على هذه الدعوة الكريمة، وعلى منح جامعة بازمان بيتر الدكتوراه الفخرية له.
وقدمت رئيسة المجر تعريفًا بالموقع الجغرافي للقصر الجمهوري في بودابست وأنه يقع في منطقة يعتز بها المجريون وهي منطقة نهر الدانوب.
وحضر اللقاء السفير محمد الشناوي سفير مصر بالمجر، وعدد من أعضاء السفارة، وفي ختام الزيارة سجل البابا كلمة تذكارية في سجل كبار زوار القصر الجمهوري.
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