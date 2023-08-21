كيلو الكهرباء بكام؟.. كيفية حساب فاتورة العداد القديم عن أغسطس 2023

كتب- محمد صلاح:

يبحث كثير من المواطنين؛ خصوصًا أصحاب عدادات الكهرباء القديمة عن سعر كيلووات الكهرباء تزامنًا مع قرب نهاية شهر أغسطس الجاري؛ لحساب قيمة فاتورة الكهرباء قبل سدادها.

تثبيت أسعار شرائح الكهرباء 2023 حتى أول يناير 2024

أعلنت الحكومة، خلال الأيام القليلة الماضية، تثبيت أسعار شرائح الكهرباء 2023 كما هي لمدة 6 أشهر أخرى؛ أي حتى أول يناير 2024، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لتخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين.

ويستعرض "مصراوي"، خلال السطور التالية، سعر كيلو الكهرباء في العداد القديم أغسطس 2023، وفقًا للقرارات الأخيرة للحكومة بشأن تثبيت أسعار شرائح الكهرباء 2023.

سعر كيلو الكهرباء في العداد القديم أغسطس 2023

الشريحة الأولى:

- تبدأ من صفر إلى 50 كيلووات.

- سعر كيلووات في الساعة 48 قرشًا.

- مقابل خدمة عملاء= 1 جنيه.

- إجمالي سعر 50 كيلووات/ ساعة= 25 جنيهًا.

- 50 × 0.48 = 24 جنيهًا.

الشريحة الثانية:

- تبدأ من 51 إلى 100 كيلووات.

- سعر كيلووات في الساعة 58 قرشًا.

- مقابل خدمة عملاء = جنيهَين.

- إجمالي سعر 100 كيلووات/ ساعة = 55 جنيهًا.

- 50 كيلو × 58 قرشًا = 29 جنيهًا.

الشريحة الثالثة:

- تبدأ من صفر حتى 200 كيلووات.

- سعر كيلووات في الساعة 77 قرشًا.

- مقابل خدمة عملاء = 6 جنيهات.

- إجمالي سعر 150 كيلووات/ ساعة = 121.5 جنيه.

150 × 0.77 = 115.5 جنيهًا.

الشريحة الرابعة:

- تبدأ من 201 إلى 350 كيلووات.

- سعر كيلووات في الساعة 106 قروش.

- مقابل خدمة عملاء = 11 جنيهًا.

- 250 كيلووات/ ساعة = 218 جنيهًا.

200 × 0.77 = 154 جنيهًا.

‏- 50 × 1.06 = 53 جنيهًا.

الشريحة الخامسة:

- تبدأ من 351 إلى 650 كيلووات.

- سعر كيلووات في الساعة 128 قرشًا.

- مقابل خدمة عملاء = 15 جنيهًا.

الشريحة السادسة:

- تبدأ من 651 إلى 1000 كيلووات.

- سعر الكيلووات في الساعة 140 قرشًا.

- مقابل خدمة عملاء = 25 جنيهًا.

- إجمالي سعر 700 كيلووات/ ساعة = 921 جنيهًا.

الشريحة السابعة:

- تبدأ من صفر لأكثر من 1000 كيلووات.

- سعر الكيلووات في الساعة 145 قرشًا.

- مقابل خدمة عملاء = 40 جنيهًا.

- 1100 كيلووات/ ساعة = 1635 جنيهًا.