الجيزة: قطع المياه لمدة 6 ساعات عن مناطق بإمبابة والمنيرة الغربية

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت محافظة الجيزة قطع المياه لمدة 6 ساعات من الساعة 12 مساء يوم الأربعاء الموافق ۲۰۲۳/۸/٢٣ حتى الساعة 6 صباحا يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٨/٢٤.

ويأتي ذلك نظرا لوجود ثقب في جسم المحبس قطر 300 مللي نهاية شارع البوهي ناصية شارع عمر بن الخطاب بشبكات مياه الوراق وما ينتج عنه من تسريب شديد للمياه ويتم شفط المياه من الغرفة دوريا.

وأشارت محافظة الجيزة إلى أن الأمر يتطلب غلق الخط قطر 1000 مم لتغيير المحبس، لافتة إلى أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هي :البوهي والمنيرة الغربية والمنيرة الشرقية وشارع التل.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالالتزام بالمواعيد المحددة للأعمال لسرعة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة.

كما كلف المحافظ رؤساء أحياء إمبابة والمنيرة الغربية بالمتابعة الميدانية وإزالة أي معوقات أمام الشركة المنفذة.

وتوفر الشركة سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة وللطوارئ يتم الإتصال بالخط الساخن ١٢٥ لتلبية احتياجاتهم فورا.

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