دعوة إندونيسيا لدعم مبادرة AWARe.. تفاصيل لقاء سويلم وزير الأشغال والإسكان الإندونيسي

كتب- أحمد السعداوي:

التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اليوم الإثنين، باسوكي هادمولجونو، وزير الأشغال العامة والإسكان الإندونيسي ؛ على هامش مشاركته في "الأسبوع العالمي للمياه" في ستوكهولم.

وأكد سويلم حرص مصر على تكامل الجهود وتعزيز التعاون مع إندونيسيا في مجال المياه، والتنسيق بين مصر (الرئيس الحالي للأمكاو) وإندونيسيا، بالشكل الذي يخدم قضايا المياه بالقارة الإفريقية وكل دول العالم.

وتوجه باسوكي بالدعوة إلى سويلم للمشاركة في فعاليات "المنتدى العالمي العاشر للمياه" والمزمع عقده بإندونيسيا خلال الفترة من (١٨- ٢٤) مايو ٢٠٢٤، حيث أبدى سويلم رغبة مصر في المشاركة في هذا المنتدى المهم لإثراء المناقشات حول ملف المياه والمناخ، مشيرًا إلى مشاركة ممثلين عن الجانب المصري في كل الاجتماعات التحضيرية للمنتدى .

وأشار وزير الري إلى أهمية تكامل الجهود الدولية لخدمة قضايا المياه وعلاقتها بالتغيرات المناخية، مشيرًا إلى أهمية البناء على النجاحات التي تحققت خلال الفترة الماضية في هذا المجال خلال أسبوع القاهرة الخامس للمياه وفعاليات المياه ضمن مؤتمر المناخ COP27 ومؤتمر الأمم المتحدة للمياه؛ حيث نجحت مصر في وضع المياه على رأس أجندة المناخ العالمية.

وأشار سويلم إلى قيام مصر بإطلاق مبادرة دولية للتكيف بقطاع المياه خلال مؤتمر COP27، متوجهًا بالدعوة إلى إندونيسيا لدعم هذه المبادرة المهمة .