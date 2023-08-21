تطوير منطقة رمسيس.. تفاصيل ومكان الجراج متعدد الطوابق

كتب- محمد نصار:

كشف اللواء إبراهيم عبد الهادي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، آخر مستجدات العمل في مشروع تطوير منطقة رمسيس.

وقال عبد الهادي، في تصريحات خاصة لمصراوي، إن ما يتم تنفيذه في الوقت الحالي بالمنطقة هو الجراج متعدد الطوابق بمنطقة رمسيس.

وحول مكان هذا الجراج متعدد الطوابق، أوضح نائب محافظ القاهرة، أنه يقع في المنطقة الملاصقة لنفق أحمد بدوي.

وأشار نائب محافظ القاهرة إلى أنه تم تسليم الموقع للشركة العاملة من أجل بدء أعمال الإنشاءات للانتهاء منه في أسرع وقت.

وكان اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أصدر قرارا تم نشره في الجريدة الرسمية بشأن إعلان منطقة ميدان رمسيس والسبتية وكوبري الليمون كمنطقة إعادة تخطيط.

وتضمن قرار المحافظ، في مادته الأولى: إعلان منطقة ميدان رمسيس والسبتية وكوبرى الليمون كمنطقة إعادة تخطيط طبقا للحدود والإحداثيات، تنفيذا لما تقرر في اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية رقم 28 برئاسة رئيس الوزراء بتاريخ 2023/1/31.

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