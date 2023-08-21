دعوات للنقابات الطبية.. آخر تفاصيل استعدادات مؤتمر السكان والتنمية

كتب- أحمد جمعة:

تضع وزارة الصحة والسكان، اللمسات الأخيرة على فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة، والذي تنظمه بالعاصمة الإدارية الجديدة في الفترة من 6 إلى 8 سبتمبر، بحضور ومشاركة عدد من الوزراء والشركاء الدوليين المعنيين بقضايا السكان والتنمية من مصر والعالم.

ووفق خطاب وجهه وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار، للنقابات الطبية "الأطباء - الصيادلة - أطباء الأسنان - التمريض"، وحصل عليه مصراوي، دعت الوزارة أعضاء الفريق الطبي للتسجيل للمشاركة في المؤتمر عبر الموقع الرسمي "هنا"، مشددة على أن ساعات المؤتمر معتمدة من المجلس الصحي المصري بالمشاركة بعدد 18 ساعة.

وقالت وزارة الصحة، إن المؤتمر يأتي كتجديد لالتزامات مصر الدولية تجاه القضايا السكانية وتأكيدًا على جهودها المبذولة في تحقيق الاستفادة من عائدها الديموجرافي.

ولفتت إلى أن المؤتمر سيكون بمثابة منصة تحاورية عالمية للخبراء وصانعي السياسات والباحثين والممارسين لتبادل الخبرات.

وسيقام على هامش المؤتمر معرض يستقبل العديد من الشركاء والجهات المعنية لعرض أحدث التقنيات في مجالات السكان والصحة والتنمية.