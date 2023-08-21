بسبب شكوى مواطن.. "النقل" تبحث حل أزمة بوفيهات قطارات الدرجة الثالثة المكيفة

كتب- محمد نصار:

ردت وزارة النقل على الانتقادات التي وجهها البعض لتطوير المعدات بالسكة الحديد مثل بوابات الدخول والخروج وأجهزة المراقبة والكاميرات بمحطات السكك الحديدية والعربات والقطارات.

وقالت الوزارة، في بيان، اليوم الاثنين، إنها تؤكد استمرار تطوير ورفع كفاءة وتحديث كل المعدات والأجهزة والعربات والقطارات بالتوازي مع تطوير العنصر البشري.

وأضافت الوزارة: بخصوص الفيديو الذي تم رصده بشأن شكوى أحد المواطنين من قيام أحد عاملي البوفيهات بوضع أدوات البوفيه على أرضية قطار رقم 890 درجة ثالثة مكيفة المتجه من القاهرة إلى سوهاج وذلك في المنطقة بين عربتين من عربات القطار فإنها توضح الحقائق التالية:

1- تتقدم وزارة النقل بالشكر للمواطن الذي صور هذا الفيديو حيث قدم لهيئة السكك الحديدية من خلاله نقدا بناءً هدفه تطوير آليات الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

2- هذه النوعية من قطارات الدرجة الثالثة المكيفة لا يوجد بها بوفيه للركاب ودفعت الشركة الوطنية لإدارة خدمات عربات النوم والخدمات الفندقية والسياحية بعدد من العاملين بها لتقديم خدمات متنوعة لركاب هذه النوعية من القطارات لحين ورود الـ50 عربة بوفيه المتعاقد عليهم مع شركة جانز مافاج المجرية آخر هذا العام لتشغيلهم مع عربات قطارات الدرجة الثالثة المكيفة.

3- وجه الفريق مهندس كامل الوزير، على الفور عقب شكوى المواطن، رئيس وقيادات هيئة السكك بعمل بوفيه داخل آخر عربة للقطار موضوع الشكوى ثم تعميمها على باقي القطارات الدرجة الثالثة المكيفة لحين ورود عربات البوفيه الجديدة من المجر.

4- الانتهاء من عمل بوفيه بقطار 890 درجة الثالثة مكيفة (القاهرة / سوهاج) بعد إزالة 14 كرسيا من آخر عربة وذلك لتقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب وبما يليق بالمواطن المصري الذي يتسابق العاملون في وزارة النقل لخدمته.