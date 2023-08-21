برلمانية: عودة منصب وزير للاقتصاد يحتاج لمزيد من المناقشة والدراسة



كتب- سامح سيد:

قالت النائبة مرفت اليكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: إن مقترح عودة وزير للاقتصاد الذي جاء بمخرجات الحوار الوطني يحتاج لمزيد من المناقشة بشأن هذا المقترح.

وأضافت لمصراوي، أن مصر كان يوجد بها في السابق منصب وزير الاقتصاد ولكن تم إلغائه في إطار تقليص عدد الوزارت وتقليل النفقات.

واوضحت "اليكسان"، أن عودة المنصب يحتاج إلى مناقشات مستفيضة للوصول للمهام المنوط بها وزير الاقتصاد في ظل وزارات المجموعة الاقتصادية بمعنى ما هي المهام التي تكون موكله له في حال استحداث المنصب؟.

وأكدت أن استحداث منصب وزير الاقتصاد يتطلب ايضا دراسة مهام وزارات المجموعة الاقتصادية مثل المالية والتخطيط والتعاون الدولي حتى لا يكون هناك تعارض في الأدوار بين الوزارات.

واصدرت الأمانة الفنية للحوار الوطني مخرجات الحوار وتوصياته والتي جاء بها مقترح منصب وزير الاقتصاد وعودته مرة أخرى.