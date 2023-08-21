الغرف السياحية تعلن موعد انطلاق أولى رحلات العمرة.. وهذه الأسعار

كتب- محمد أبو بكر:

قال أحمد وحيد عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن وزير السياحة أقر رسمياً الضوابط الخاص بالعمرة للموسم الحالي 2023 تمهيداً للإعلان عنها.



وأضاف "وحيد" لـ"مصراوي"، أنه سيُعلن عن الضوابط اليوم أو غداً على أقصي تقدير ولن تختلف عن ضوابط موسم الماضي العمرة إلا في تعديلات بسيطة.



وأوضح أنه يمكن لأي شركة سياحية البدء في رحلاتها الأولى للعمرة للموسم الحالي 2023 فور انتهائها من الأوراق خاصتها، ومن المتوقع أن يكون أول سبتمبر موعد انطلاق أولى رحلات العمرة هذا العام.



وأشار وحيد إلى أن الغرف السياحية سُتطالب الشركات المنظمة لرحلات العمرة بشيك ضمان بنكي معتمد بمبلغ مليون وسبعمائة ألف جنيه، وشيك مقبول الدفع بمائة ألف جنيه.



فيما أوضح بأن رحلات العمرة لهذا العام ستتراوح أسعارها بالفئة الاقتصادية بداية من 25 ألف جنيهاً، بينما تبدأ أسعار فئة الخمس نجوم من 25 جنيهاً، وفق البرنامج الخاص بكل معتمر.