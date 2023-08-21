لتوفير استهلاك الكهرباء.. أفضل الطرق لاستخدام غسالة الأطباق والمكنسة

كتب- محمد صلاح:

أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر بعض النصائح الواجب اتباعها من قِبل ربات البيوت في حال استخدام المكنسة الكهربائية وغسالة الأطباق؛ لترشيد استهلاك الكهرباء.



وجاءت نصائح الشركة على النحو التالي:



استخدام المكنسة الكهربائية بطريقة موفرة:

1- تفريغ كيس الغبار كلما امتلأ إلى نصفه.

2- تنظيف المرشح باستمرار، باستعمال فرشاة ناعمة لمسح الأجزاء الداخلية من المكنسة.

3- جدد الخرطوم المطاطي إذا فقد متانته، أو زاد طوله عن اللازم.

4- تشحيم المكنسة الكهربائية عن طريق متخصص.

5- تنظيف المكنسة الكهربائية بشكل منتظم حتى تعمل بكفاءة؛ خصوصًا كيس الأتربة والفرشاة الخاصة بها؛ حتى تعمل بشكل جيد وسريع في شفط الأوساخ والأتربة، وتجعلك غير مضطرة لاستخدامها فترة طويلة؛ مما يؤدي إلى استهلاك أكبر للكهرباء.



طرق استخدام غسالة الأطباق

نصحت الشركة القابضة لكهرباء مصر باتباع النصائح التالية؛ لترشيد استهلاك غسالة الأطباق:

1- اختيار دورة الغسيل المناسبة لكمية الأطباق.

2- ضبط الثرموستات عند درجة حرارة 40 درجة مئوية.

3- استغلال المساحات الفارغة بالغسالة؛ للاستفادة بالطاقة القصوى منها.

4- تفعيل مفتاح توفير الطاقة الموجود بغسالات الأطباق؛ إذ سيجبرها على التوقف عن العمل تمامًا قبل أن تبدأ مرحلة التجفيف، لأن عملية التجفيف تستهلك الكثير من الكهرباء.

5- اكشط أو نظف فتات الطعام من الأطباق بدلًا من شطفها.

6- استبدل بغسالة الأطباق التي مر عليها 10 سنوات أخرى عالية الكفاءة.

7- عند شراء أجهزة كهربائية اختاري الأجهزة التي يوجد بها ملصق كفاءة الطاقة.