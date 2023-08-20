خبير تغذية يحذر من الإفراط في تناول مكملات الكركم والكركمين
كتب- محمد عبدالناصر:
قال مجدي نزيه خبير التغذية، إن تناول الكركم كتوابل صحي للغاية ويحمي الإنسان من تكوين حصوات المرارة، والتهاب الشرايين، إضافة إلى كثير من الفوائد إذا ما تم تناوله في صورة طبيعية.
وأضاف في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج مساء dmc، اليوم، ينصح بتناول الكركم كتوابل يوميا بحجم نصف معلقة صغيرة، لافتًا إلى أن الضرر يكون من خلال المادة الفعالة المركزة، والتي يتم تناولها بشكل كبير.
وتابع: "الوسطية دائما هي مفتاح صحة الإنسان، تناول أي شئ بصورة وسطية لا ضرر في ذلك"
وأشار إلى أنه يفضل تناول الكركم بشكل طبيعي مع وجود الفلفل الأسود والذي يعمل على تحليل المادة الفعالة في الكركم والتي تسمى ببارين.
وأوضح أن استخدام حبوب ومكملات والكركمين لانقاص الوزن أمر غير صحي وغير علمي تماما.
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