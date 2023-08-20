السلع التموينية تعلن عن ممارسة جديدة لتوريد ذرة صفراء للعلف

كتب- محمد سامي:

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن ممارسة رقم (1) لسنة 2024/2023 لتوريد ذرة صفراء لاستخدام العلف طبقًا لشروط ومواصفات الهيئة العامة للسلع التموينية للتوريد FOB.

وأوضحت الهيئة العامة للسلع التموينية أن فترة شحن من 1 إلى 15 أكتوبر و/أو 15 إلى 30 أكتوبر 2023 السداد AT Sight.

وأكدت الهيئة أنه تقدم العروض يوم الأربعاء الموافق 23 أغسطس 2023 والمحدد له جلسة فض المظاريف الفنية والمالية وجلسة البت، على أن تكون باقي الشروط طبقًا لكراسة شروط ومواصفات الهيئة للتعاقد FOB، والتي يمكن الحصول عليها من الهيئة بمقرها بالعاصمه الإدارية بالحي الحكومي بمبنى وزارة التموين بالدور الثالث.