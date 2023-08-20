رياح وشبورة على القاهرة وأمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الإثنين
كتب- محمد أبو بكر:
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدًا الإثنين، ليسود نشاط رياح شمالية على القاهرة الكبرى وجنوب الصعيد وسيناء؛ تعطي شعورًا أفضل بحرارة الطقس وتؤدي إلى ارتفاع الأمواج من خليج السويس، واستمرار فرص سقوط الأمطار على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر (حلايب وشلاتين ومرسى علم).
وأضافت الأرصاد، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، أن حالة الطقس غداً تشهد شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء من 4 إلى 7 صباحًا تقريبًا.
وأوضحت الهيئة وجود أمطار خفيفة تصل إلى رعدية بنسبة حدوث 40% على مناطق من جنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر (حلايب- شلاتين- مرسى علم) على فترات متقطعة.
وأشارت "الأرصاد" إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس، وأن سرعة الرياح ستكون من 50 إلى 60 كم/س، وارتفاع الأمواج من 2.5 إلى 3 أمتار.
درجات الحرارة غدًا الإثنين وَفق هيئة الأرصاد الجوية:
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