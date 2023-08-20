"الغرفة السياحية": إعلان تفاصيل الضوابط الجديدة للعمرة خلال ساعات

كتب- محمد أبو بكر:

قال مجدي صادق، عضو غرف شركات السياحة وبالتبعية الاتحاد المصري للغرف السياحية، إنه تم توقيع ضوابط العمرة 2023 رسميًّا من أحمد عيسى، وزير السياحة، الخميس الماضي.

وأضاف صادق، في تصريحات لمصراوي، اليوم الأحد، أنه من المتوقع إعلان ضوابط موسم العمرة 2023 ونشرها في الجريدة الرسمية اليوم أو غدًا بحد أقصي، وستكون الضوابط مثل العام الماضي مع بعض التعديلات لصالح الاقتصاد المصري؛ لضم جميع التأشيرات بالبوابة الإلكترونية للعمرة للقضاء على السماسرة والكيانات الموازية، قائلاً: (هم سرطان ينهش في الاقتصاد الوطني).

وأوضح عضو "الغرف السياحية" أن السنة السابقة ذهب 200 ألف حاج بتأشيرات زيارة، وحصلوا على مبالغهم المالية من السوق الموازية؛ ما تسبب في الضغط على الاقتصاد، وما يزيد على 600 ألف معتمر مع الكيانات الموازية، قائلاً: (مانعرفش فلوس الكيانات الموازية راحت فين!)؛ لأنهم غير مسجلين بالضرائب ولا يدفعون تأمينات لموظفيهم.

وأكد صادق أن الضوابط لا بد أن تكون ديناميكية، وأية تأشيرة تصدر عن السعودية كبلد مضيف يجب إصدار قرار مُعدل للضوابط بإضافتها داخل البوابة الإلكترونية، مع الحفاظ على شركات السياحة التي تساعد في نمو الاقتصاد المصري (شركات السياحة دخلت 13 مليار دولار).