هل تبحث الحكومة إلغاء اشتراطات البناء الجديدة؟.. مصدر يُجيب

كتب- محمد نصار:

أكد مصدر مطلع بوزارة التنمية المحلية عدم صحة ما تم ترديده بشأن تشكيل لجنة من الإسكان والتنمية المحلية لبحث إلغاء اشتراطات البناء الجديدة في جميع المحافظات.

وقال المصدر، في تصريحات لمصراوي، اليوم الأحد، إن هذا الكلام غير صحيح ولا يوجد أي تحركات حالية بشأن إلغاء اشتراطات البناء الجديدة.

وشدد المصدر على أن العمل مستمر في إصدار تراخيص البناء الجديدة وفق الاشتراطات البنائية الجديدة بدون أي تغيير أو وقف.

وكان اللواء يحيى الأدغم، السكرتير العام المساعد لمحافظة القاهرة، نفى في تصريحات سابقة لمصراوي، تلقي المحافظة أي تعليمات أو كتب دورية من وزارة التنمية المحلية بشأن إلغاء اشتراطات البناء الجديدة.

اقرأ أيضا:

مفتوحة بجميع المدن.. نص اشتراطات البناء الجديدة وأماكن تطبيقها -صور

مصدر يكشف حقيقة فتح تراخيص البناء بدون الاشتراطات الجديدة الشهر المقبل

هل تم إلغاء اشتراطات البناء الجديدة في القاهرة؟.. سكرتير مساعد المحافظة يُجيب