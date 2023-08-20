دون الحاجة لكشاف النور..خطوات تسجيل قراءة عداد "الكهرباء"بنفسك

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كتب- محمد صلاح:

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عدة تطبيقات لتسهيل تقديم الخدمة للمواطنين , ومن أبرزها تسجيل قراءة العداد تمهيدًا لإصدار فاتورة الكهرباء الشهرية،وذلك دون انتظار وصول مندوب شركة الكهرباء لقراءة العداد؛خصوصًا أن هذه الخطوة تتيح للمواطنين عدم الدخول في شريحة كهرباء أعلى في حالة تأخر مندوب الشركة، وبالتالى زيادة فاتورة الكهرباء.

ويستطيع المواطن قراءة العداد والتسجيل إلكترونيا على موقع شركة توزيع الكهرباء التابع لها دون الحاجة إلى الذهاب إلى الشركة بنفسه لتقديم قراءة العدادات.

طرق تسجيل قراءة عداد الكهرباء:-

ويستعرض"مصراوى"لقرائه طرق تسجيل قراءة عداد الكهرباءوالتى تبدء من يوم 29 من كل شهر وهى:-

-اختيار نوع الخدمة من خلال الضغط على أيقونة قراءة العدادات.

يجب إدخال الرقم الآلي الخاص بالمستهلك.

-إدخال البيانات المطلوبة ( رقم العداد، والمنطقة، والعنوان ، كتابة قراءة العداد الشهرية)

الضغط على أيقونة التسجيل.

طرق الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الشهرية..

-يمكن للمشترك الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة، من خلال الرابط التالي: اضغط هنا .

اختيار الاستعلام عن قيمة الفاتورة.

-اختيار الشركة التابعة لهاعلى مستوى محافظات مصر.

-إدخال البيانات المطلوبة: الاسم والمحافظة والفرع التابع لك وكتابة رقم الاشتراك.

-الضغط على أمر إظهار الفاتورة، وستظهر لك آخر فاتورة كهرباء وفاتورتين سابقتين.

مع العلم أن في بعض الشركات سيتطلب منك التسجيل من أجل الاستعلام عن الفاتورة..

_الاستعلام عن فاتورة الكهرباء عن طريق الوزارة عن طريق الخطوات التالية:_

الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي بالوزارة على الإنترنت؛ يقوم المشترك بالضغط على قسم الخدمات.

يختار المشترك الضغط على أيقونة الاستعلام عن الفواتير المباشرة.

يقوم المستعلم بكتابة البيانات الخاصة به للتأكد منها "الاسم بالكامل- المحافظة التابع لها العميل- الرقم القومي المكون من 14 رقمًا- رقم العداد المكون من 10 أرقام".

يقوم العميل بالضغط على أيقونة الاستعلام وينتظر قليلًا حتى تظهر قيمة الفاتورة المطلوب دفعها خلال هذا الشهر على الشاشة.

كما يمكن الدخول على رابط الموقع الرسمي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، واختيار «نحسبلك كمية الاستهلاك» .

ثم تحديد نوع عداد الكهرباء الخاص بك سواء منزلي أو تجاري للاستعلام عن فاتورة الكهرباء.

ثم ادخل قراءة العداد الجديد، وقيمة آخر قراءة متواجدة في فاتورة الكهرباء.

ثم سيظهر أمامك قيمة استهلاكك، وإجمالي قيمة فاتورة الكهرباء الخاصة بك.