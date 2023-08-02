كتب-أحمد مسعد:

قال الدكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إن وفد التحالف المصري لتطوير حديقة الحيوان يشارك في مؤتمر الاتحاد الافريقي لحدائق الحيوان المنعقد حاليا في مدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا.

وأضاف رجائي، أن الوفد المصري سيعرض على المؤتمر خطة تطوير حديقة الحيوان حتى تصبح حديقة مفتوحة بلا حواجز على غرار الحدائق الدولية وذلك بمعرفة أكبر استشاري عالمي في تطوير الحدائق.

ومن ناحيته أكد المهندس شادي أمين رئيس العمليات بالتحالف المصري لتطوير حديقة الحيوان، أن مشاركة مصر في مؤتمر حدائق الحيوان بجنوب أفريقيا يأتي لأول مرة بعد اكثر من 20 عاما من الانقطاع بسبب خروج الحديقة من التنصنيف الدولى عام 2004 مشيرا إلى أن معظم الدول الافريقية مشاركة في المؤتمر وكذلك نخبة من خبراء حدائق الحيوان في العالم.

و أشار"أمين" إلى أن الاتحاد الإفريقي سبق ووافق على مشروع تطوير حديقة الحيوان بالجيزة، وأن التطوير سيكون تحت إشراف الاتحادين الإفريقي والعالمي مما يسهل عودة الحديقة إلى التصنيف العالمي لحدائق الحيوان والذي خرجت منه قبل 19 عاما.