كتل هوائية شديدة الحرارة.. الأرصاد تعلن طقس الأيام المقبلة

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كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد لا تزال تتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي المصحوب بكتل هوائية شديدة الحرارة، تمر على البحر المتوسط، فتكون محملة بكميات كبيرة من بخار الماء، ما يؤدي إلى ارتفاع نسب الرطوبة والاحساس بالحر الشديد خاصة خلال فترة النهار.

وأضافت غانم، أن نسبة الرطوبة على المناطق الساحلية تتجاوز 90%، و85% على القاهرة الكبرى والوجه البحري، موضحة أن وجود نسب رطوبة مرتفعة يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة عن الدرجات المعلنة والتي يتم قياسها في الظل بما يصل إلى 4 درجات.

وأشارت إلى أن متوسط درجات الحرارة خلال الفترة الحالية تتراوح بين 35 و36 درجة على القاهرة في حين تصل المحسوسة إلى 38 و39 درجة.

وتابعت: حالة الطقس تكون شديدة الحرارة رطبة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، وتكون حارة رطبة على السواحل الشمالية المُطلة على البحر المتوسطة.