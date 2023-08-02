حدث في 8 ساعات| توجيه رئاسي بشأن المنتجات اليدوية وقرار حكومي بشأن "سكن كل المصريين"

كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وصدور توجيهات بشأن الحرف التراثية والمنتجات اليدوية.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

توجيه من الرئيس السيسي بشأن الحرف التراثية والمنتجات اليدوية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، مع نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

وقال المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع شهد متابعة جهود الدولة لتعزيز الحرف التراثية والمنتجات اليدوية على مستوى الجمهورية، حيث وجه الرئيس السيسي بمواصلة تقديم كافة أوجه الدعم لأصحاب الحرف التراثية، للمحافظة عليها وتنميتها، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لما لها من دور فعال في النمو الاجتماعي والاقتصادي، فضلاً عن المساهمة الهامة للحرف التراثية في الحفاظ على الهوية الوطنية والثراء الثقافي والحضاري لمصر.

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تحمل تكلفة الزيادة.. قرار جديد من الحكومة بشأن مبادرة "سكن كل المصريين"

اعتمد مجلس الوزراء قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بتحمل الصندوق الزيادة في تكلفة إقامة الوحدات الجاري تنفيذها للمواطنين الحاجزين ضمن المرحلة الخامسة للمبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين"، بحد أقصى نسبة 10% من التكلفة المُتفق عليها مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك من خلال زيادة سعر البيع بذات النسبة، وفقًا لما جاء بكراسة الشروط السابق طرحها للمواطنين والتي تضمنت أن الأسعار قابلة للزيادة في حدود نسبة 10% كحد أقصى.

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الأكثر ربحًا.. 23 ألف جنيه متوسط سعر المتر السكني بالعاصمة الإدارية:

قال علي جابر رئيس القطاع التجاري بشركة ماستر جروب للتطوير العقاري، إنه يوجد إقبال كبير على المشروعات السكنية بمنطقة شرق القاهرة خاصة العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرًا إلى عدم تأثر حركة مبيعات القطاع العقاري في الربع الثالث من العام الحالي ٢٠٢٣ في تلك المنطقة، بالزخم الشديد والإقبال على منطقة الساحل الشمالي ومدينة العلمين الجديدة.

وأضاف جابر في مداخلة هاتفية لبرنامج "اللي بنى مصر"، أن سبب استمرار الإقبال على الشراء في العاصمة الإدارية الجديدة هو قلة المعروض من الوحدات السكنية، مشيرًا إلى أن هناك إقبالا على المشروعات التجارية أيضًا، مثل المكاتب الإدارية والعيادات.

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رسميا تنسيق المرحلة الأولى.. 88.29% حد أدنى للعلمي علوم و83.4% للرياضة و 70.6% للأدبي

أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات ووزارة التعليم العالي، بدء تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية للعام الجامعي 2023-2024 بحد أدنى 88.29% لطلاب شعبة علمي علوم وتضم 22 ألفا و304 طلاب وطالبات.

وبلغ الحد الأدنى للتنسيق 83.4% لشعبة علمي رياضة وتضم 15 ألف طالب وطالبة، و70.6% حدا أدنى للأدبي وتضم 74 ألف طالب وطالبة.

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40 ألف منفذ.. "التموين" تصرف 20% من مقررات أغسطس

قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية إنها مستمرة في صرف السلع الغذائية لأصحاب البطاقات التموينية؛ حيث تم صرف ما يقرب من 20% من مقررات شهر أغسطس حتى الآن.

وأضافت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في بيان لها اليوم الأربعاء، أنها تتيح العديد من السلع على بطاقات التموين؛ تتضمن كل السلع الأساسية، لصرفها ضمن مقررات شهر أغسطس، من خلال 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية.

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مدبولي: مصر اتخذت إجراءات مهمة جعلتها تحتل مكانة تنافسية في قطاع الهيدروجين الأخضر

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، النسخة الرابعة من المائدة المستديرة حول صناعة الهيدروجين الأخضر في مصر، والتي أقيمت بمدينة العلمين الجديدة، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

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بعد إعلان جدول تخفيف الأحمال.. 7 نصائح للحفاظ على الأجهزة الكهربائية

أثار استمرار أزمة تخفيف أحمال الكهرباء على مستوى الجمهورية، العديد من الاستفسارات عن كيفية الحفاظ على الأجهزة الكهربائية خلال الفترة المقبلة.

ويستعرض "مصراوي" كافة الإجراءات المتبعة للحفاظ على الأجهزة الكهربائية من التلف، كما تضمنتها نصائح مرفق الكهرباء وحماية المستهلك:

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نتيجة الثانوية العامة.. اعرف ترتيبك على مستوى الجمهورية -رابط

بدأ الطلاب الناجحون في الثانوية العامة 2023، بعد الانتهاء من معرفة نتيجتهم، في البحث عن ترتيبهم على مستوى الجمهورية.

ويتيح "مصراوي" رابط نتيجة الثانوية العامة 2023؛ ليحصل الطالب من خلاله على ترتيبه على مستوى الجمهورية للعام الدراسي 2022/2023.

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