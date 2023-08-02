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رواتب مجزية ومزايا تأمينية.. "الجيزة" تعلن وظائف جديدة وفرص تدريب -شروط وموعد التقديم

04:14 م الأربعاء 02 أغسطس 2023

اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة

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كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت محافظة الجيزة، من خلال جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالمحافظة، توافر فرص عمل جديدة للشباب في أحد الفنادق، برواتب مجزية ومزايا تأمينية.

وأوضحت المحافظة، في بيان لها اليوم الأربعاء، أن الوظائف المطلوبة تتضمن (مدير ليلي المكاتب الأمامية- موظفة علاقات نزلاء- مساعد مدير مبيعات- تنفيذي مبيعات- مساعد كبير مهندسين- مساعد مدير مشتريات- رئيس قسم- مطبخ- مساعد رئيس قسم مطبخ- طباخ أول).

وأشارت المحافظة إلى أن الوظائف المطلوبة تشترط الآتي:

ألا تزيد السن على 30 سنة.

خبرة سنتين على الأقل.

إجادة اللغة الإنجليزية للوظائف الأربع الأولى.

خبرة في مجال الفنادق.

وأكدت المحافظة أن الوظائف المطلوبة تتيح للمتقدمين المزايا الآتية:

مرتبات مجزية ومزايا مادية أخرى.

تأمينات اجتماعية وطبية.

تدريب وتطوير.

بيئة عمل مميزة.

وأوضحت محافظة الجيزة مواعيد الحضور للراغبين في التقدم للوظائف، مؤكدةً الحضور إلى مقر جهاز رعاية وتشغيل الشباب الكائن في 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوي الدور الثاني، يوميًّا من الأحد حتى الخميس، من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 2 ظهرًا، وللاستفسار يمكن التواصل مع الجهاز عبر أرقام التليفونات الآتية: "35720825- 35711198".

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