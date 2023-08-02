التحالف الوطني للعمل الأهلي: تسليم 90 مشروعًا تنمويًّا و15 كُشكًا للفئات الأولى بالرعاية​

بعد غرق نجل حسن يوسف.. القاتل المجهول أسرع من أي سباح أوليمبي.. بيان

كتب- محمد عبدالناصر:

نظمت مؤسسة حياة كريمة وجمعية الأورمان الخيرية بالتعاون مع محافظة المنوفية اليوم احتفالية كبرى شهدت تسليم 90 مشروع تنموي و15 كشك على الفئات الأولى بالرعاية من أبناء المحافظة ضمن مبادرة 600 ألف باب رزق بحضور اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية و ممثلي التحالف الوطني ومؤسسة حياة كريمة وجمعية الأورمان ووزارة التضامن الاجتماعى والجهاز التنفيذي بالمحافظة بجانب عدد من المتطوعين.

كما قامت جمعية الأورمان الخيرية إحدي كيانات التحالف في حضور الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف بتسليم أهالي قري اطواب وكفر ابجيج بمركز الواسطى وقرية بني عدي بمركز ناصر 131 منزل بعد إعادة تأهيلها .

وفي محافظة الجيزة قامت مؤسسة أبوالعنين بتكريم بطلة القوس والرمح الكفيفة منة الله عصام وتسليمها جميع الأدوات الرياضية الخاصة باللعبة وقد سبق تكريم البطلة من الرئيس السيسي على انجازاتها الرياضية حيث حصدت علي مدار تاريخها الرياضي 12 ميدالية ذهبية.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً، وتماشياً مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وفقاً لخطة الحماية الاجتماعية الخاصة به والتي تم وضعها لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجاً بجميع محافظات الجمهورية.

يُذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي إنطلق في شهر مارس لعام 2022 بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر حيث يضم 34 جمعية ومؤسسة أهلية وكيانات خدمية وتنموية بهدف دعم الأسر الأكثر احتياجًا ومساندة الحكومة في تخفيف الأعباء عن المواطنين.