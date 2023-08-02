وزيرة الهجرة تستعرض تقريرا حول فعاليات مؤتمر "المصريين في الخارج"

كتب - محمد غايات:

استعرضت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تقريراً حول مؤتمر"المصريين في الخارج"، الذي اختتمت فعاليات نسخته الرابعة مؤخراً، خلال اجتماع مجلس الوزراء، الذي عُقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر المجلس بمدينة العلمين الجديدة.

وأشارت الوزيرة إلى أن فعاليات النسخة الرابعة من مؤتمر"المصريين في الخارج"، شهدت مشاركة نحو 1000 شخص من أكثر من 56 دولة حول العالم من بينهم ممثلون عن 66 رابطة جالية للمصريين بالخارج، وأن الكلمة التى ألقاها الدكتور مصطفى مدبولى، في افتتاح فعاليات المؤتمر كان لها اثر عظيم في نفوس الحضور، وكذا المتابعين علي صفحات الوزارة حيث تم نقل الجلسات عبر المنصات الالكترونية.

ولفتت الوزيرة إلى الحضور المهم لعدد من الوزراء والمسئولين المعنيين من مختلف مؤسسات الدولة، للرد على الاستفسارات والاقتراحات التى تم طرحها من قبل المشاركين من المصريين بالخارج خلال الجلسات المختلفة التى شهدتها فعاليات المؤتمر، متوجهة فى هذا الصدد بالشكر والتقدير للحضور والمتحدثين على مساهماتهم خلال تلك الجلسات.

وأشارت السفيرة سها جندي إلى إن هذه النسخة من مؤتمر "المصريين بالخارج" تُعد هي الأكبر من حيث عدد المشاركين من المصريين بالخارج على مستوى النسخ الثلاث السابقة، مؤكدة أن ذلك يعكس رغبتهم في التواصل مع وطنهم الأم وثقتهم فيه، كما أن المؤتمر يُعد فرصة لاستعراض طلباتهم واحتياجاتهم والاستماع إلى اقتراحاتهم.

واستعرضت الوزيرة المحاور الرئيسية التى ناقشها المؤتمر في نسخته الرابعة، مشيرة إلى أن تلك المحاور هي ما تم التوصل إليها خلال التواصل الدائم مع المصريين في الخارج وهو ما تنتهجه الوزارة على مدار الفترة الماضية من خلال الاجتماعات الافتراضية الأسبوعية عبر تقنية الفيديوكونفرانس، في إطار مبادرة "ساعة مع الوزيرة".

وأضافت الوزيرة: ناقشت جلسات المؤتمر المحور الاقتصادي والاستثماري، حيث تم استعراض أداء الاقتصاد المصري في السنوات الأخيرة، والجهود المبذولة لتخطي العقبات والتحديات في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية لمختلف القطاعات، تعظيماً للفرص المتاحة على أرض الوطن، لافتة فى هذا الصدد إلى أنه تم تقديم عرض تقديمي بشأن تأسيس الشركة المساهمة لاستثمارات المصريين بالخارج استجابة لمطالب المصريين بالخارج في مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج في نسخته السابقة 2022.

وأَشارت الوزيرة إلى أن جلسات المؤتمر تناولت جهود الدولة المبذولة فى مختلف القطاعات الاقتصادية منها والاجتماعية والخدمية، والتنموية، وغيرها من القطاعات التى تهم المواطنين المصريين بالداخل والخارج، لافتة إلى أن فعاليات المؤتمر تضمنت تنظيم زيارة ميدانية للمشاركين من الجاليات المصرية للمشروعات القومية بقناة السويس لاطلاعهم علي المنجزات التنموية التي يشهدها الوطن.

ونوهت الوزيرة إلى عدد من التوصيات والمقترحات التى جاءت فى ختام فعاليات المؤتمر فى عدد من المحاور، مؤكدة أنه سيتم رفعها تفصيليًا لرئاسة مجلس الوزراء، لدراستها والعمل على تنفيذها.

وأكد رئيس الوزراء عقب انتهاء الوزيرة من استعراض تقرير حول فعاليات مؤتمر "المصريين بالخارج"، حرص الدولة على عقد مثل هذه المؤتمرات التى تُمثل فرصة وطنية عظيمة لتبادل الرؤى ومختلف وجهات النظر حول القضايا المهمة بين مختلف فئات الشعب في الداخل والخارج، متوجهاً بالشكر للحضور وحرصهم على المشاركة فى هذا الحدث المهم الذي يسهم فى ربط المصريين في الخارج بالوطن الأم، ويعزز من انتماء أبناء الجيلين الثاني والثالث من الشباب والنشء بمصر، مؤكداً أنه سيتم دراسة مختلف التوصيات والمقترحات التى تم التوصل إليها فى ختام فعاليات المؤتمر، والعمل على تنفيذها.