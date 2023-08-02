قطع المياه عن 3 مناطق بالجيزة.. تعرف عليها
كتب- محمد عبدالناصر:
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، حدوث كسر مفاجئ بخط مياه عكرة 1800 مم ببرقاش، والناقل للمياه لمحطة لشيخ زايد.
وأضافت الشركة أن الكسر تسبب في انقطاع المياه عن مناطق: أبو رواش، كرداسة، طريق إسكندرية الصحراوي.
ويعمل جهاز مدينة الشيخ زايد على أعمال الإصلاح، وتقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب للمناطق المتأثرة بانقطاع المياه، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.
اقرأ أيضًا:
السودانيون يرفعون أسعار إيجارات الشقق 200% بأهم مناطق القاهرة والجيزة -تفاصيل
شقق لمحدودي الدخل.. صندوق الإسكان الاجتماعي بصدد طرح مرحلة جديدة -تفاصيل
بعد تشغيل الحي الحكومي.. أسعار الشقق في العاصمة الإدارية الجديدة
سوق مصراوى
-
أحدث صيحات موضة الحقائب النسائية لعام 2023 بأسعار تبدأ من 69 جنيهاتفاصيل
-
5 نصائح مهمة قبل شراء ميكروويف جديدتفاصيل
-
أحدث صيحات الملابس الرياضية للنساء لصيف 2023تفاصيل
-
بخصم حتى 24%.. أفضل حفاضات أطفال مريحة ولا تسبب حساسيةتفاصيل
-
أفضل أنواع شيكولاته خالية من السكر للدايت والنباتيينتفاصيل
-
كيف تكسب قلب مواليد برج الأسد بسهولة؟تفاصيل
فيديو قد يعجبك: