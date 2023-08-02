40 ألف منفذ.. "التموين" تصرف 20% من مقررات أغسطس

كتب- محمد سامي:

قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية إنها مستمرة في صرف السلع الغذائية لأصحاب البطاقات التموينية؛ حيث تم صرف ما يقرب من 20% من مقررات شهر أغسطس حتى الآن.



وأضافت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في بيان لها اليوم الأربعاء، أنها تتيح العديد من السلع على بطاقات التموين؛ تتضمن كل السلع الأساسية، لصرفها ضمن مقررات شهر أغسطس، من خلال 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية.



وتابعت الوزارة بأنه يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل بطاقة تموين، كما يتم توفير كل السلع الغذائية من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة.



ووفرت الوزارة أيضًا اللحوم الطازجة والمجمدة والدواجن والخضراوات والفاكهة بكميات كبيرة وذات جودة؛ لتلبية احتياجات المواطنين وبأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى.



وطرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من السلع الغذائية ومنتجات اللحوم الطازجة والمجمدة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة لوزارة التموين في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، وطرحها بأسعار مخفضة؛ تنفيذًا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وتوفر الوزارة ما يقرب من 31 سلعة وصنفًا من السلع على بطاقة التموين، ضمن المقررات التموينية عن شهر أغسطس الجاري.