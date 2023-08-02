وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي للجيش الثالث الميداني

بعد غرق نجل حسن يوسف.. القاتل المجهول أسرع من أي سباح أوليمبي.. بيان

كتب- محمد سامي:

شهد الفريق أول مـحمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوى للجيش الثالث الميداني والذي يأتي في إطار خطة التدريبات السنوية لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.

وألقى اللواء أ ح شريف العرايشى قائد الجيش الثالث الميداني كلمة أكد خلالها حرص رجال الجيش الثالث الميداني على الوصول إلى أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي بما يمكنهم من تنفيذ كافة المهام التى توكل إليهم في الدفاع عن أمن وسلامة الوطن وقدسية ترابه مهما كلفهم ذلك من تضحيات.

بدأت المرحلة الرئيسية بعرض ملخص الفكرة التعبوية وعرض القرارات المتخذة من القادة أثناء إدارة المشروع، وناقش الفريق أول محمد زكى عددا من القادة والضباط المشاركين بالمشروع في إسلوب تنفيذهم لمهامهم، وكيفية إتخاذهم القرارات لمواجهة المتغيرات المفاجئة أثناء إدارة العمليات ومدى إتقانهم لها وفقاً لتخصصاتهم المختلفة، مشيدا بالمستوى الراقي الذي ظهرت عليه كافة العناصر المنفذة للمشروع مما يعكس الإستعداد القتالي العالي والتدريب المتميز والإحترافية في تنفيذ المهام.

وكان الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد شهد إحدى مراحل المشروع التى تضمنت عرض التقارير والقرارات المنفذة من مختلف المستويات، وإجراءات تنظيم التعاون والتنسيق بين كافة التشكيلات والوحدات أثناء مراحل إدارة العمليات، كما قام بفرض عدد من المواقف التكتيكية المفاجئة للتأكد من قدرة كافة العناصر المشاركة بالمشروع على اتخاذ القرار السليم أثنـاء سير العمليات.

وفي سياق متصل التقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي عددا من مقاتلي الجيش الثالث الميداني، ونقل لهم تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، كما استعرض خلال اللقاء عدد من الموضوعات المرتبطة بجهود القوات المسلحة فى حماية الأمن القومي المصري، وأدار حواراً مع رجال الجيش الثالث الميداني استمع فيه لآرائهم واستفساراتهم وناقشهم في كل ما يدور بأذهانهم حول مختلف المجالات، معربا عن سعادته لما لمسه من فهم واعي وإدراك صحيح لكافة القضايا والموضوعات.