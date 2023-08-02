مدبولي يرأس اجتماع الحكومة من مدينة العلمين الجديدة
كتب- محمد غايات:
يرأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع مجلس الوزراء، وذلك بمقر بمقر الحكومة بالعلمين الجديدة.
ومن المقرر أن يناقش الاجتماع عددا من الملفات الاجتماعية والاقتصادية على رأسها متابعة تنفيذ جدول تخفيف الأحمال على مستوى الجمهورية.
كما يناقش المجلس مجموعة من القرارات في مختلف القطاعات.
سوق مصراوى
-
أحدث صيحات موضة الحقائب النسائية لعام 2023 بأسعار تبدأ من 69 جنيهاتفاصيل
-
5 نصائح مهمة قبل شراء ميكروويف جديدتفاصيل
-
أحدث صيحات الملابس الرياضية للنساء لصيف 2023تفاصيل
-
بخصم حتى 24%.. أفضل حفاضات أطفال مريحة ولا تسبب حساسيةتفاصيل
-
أفضل أنواع شيكولاته خالية من السكر للدايت والنباتيينتفاصيل
-
كيف تكسب قلب مواليد برج الأسد بسهولة؟تفاصيل
فيديو قد يعجبك: