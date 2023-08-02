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BBC

مدبولي يرأس اجتماع الحكومة من مدينة العلمين الجديدة

12:24 م الأربعاء 02 أغسطس 2023

الدكتور مصطفى مدبولي

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كتب- محمد غايات:

يرأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع مجلس الوزراء، وذلك بمقر بمقر الحكومة بالعلمين الجديدة.

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع عددا من الملفات الاجتماعية والاقتصادية على رأسها متابعة تنفيذ جدول تخفيف الأحمال على مستوى الجمهورية.

كما يناقش المجلس مجموعة من القرارات في مختلف القطاعات.​

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