"عبوات مغشوشة".. تحذير رسمي من دواء شهير لمرضى الكبد

بعد غرق نجل حسن يوسف.. القاتل المجهول أسرع من أي سباح أوليمبي.. بيان

كتب- أحمد جمعة:

حذرت هيئة الدواء المصرية، من انتشار عبوات مقلّدة ومغشوشة لإحدى تشغيلات دواء "هيومان ألبيومين"، والذي يستخدم بصورة أساسية لمرضى الكبد.

ويستخدم لزيادة حجم البلازما، والحفاظ على الإنتاج القلبي، وإمداد الجسم ببروتين الألبومين، كما يساعد في علاج الحالات المرضية المتمثلة في فقدان سوائل الجسم، وانخفاض مستوى بروتينات الدم كما في حالات النزيف، والحروق الشديدة، وبعد إجراء البزل لإزالة السوائل المحتبسة داخل الجسم.

وحددت الهيئة التشغيلة المُقلّدة برقم "A4W485AA" من تصنيع شركة "BAXTER"، فضلًا عن جميع التشغيلات الأخرى التي تتفق مع المواصفات المذكورة بالعبوة المقلدة

كما هو وارد بالمنشور.

وحددت الهيئة عددًا من الطرق للتفرقة ظاهرياً بين العبوات الأصلية والمقلدة من المستحضر الدوائي، من حيث الكرتون الخارجي، والنشرة الداخلية، والوجه السلفي للعبوة.

وأوضحت أنه في حال وجود شكوى يرجى الرجوع للصيدلي للتأكد من العبوة او الاتصال على الخط الساخن ١٥٣٠١ أو الإبلاغ عبر الموقع الإلكتروني للهيئة "اضغط هنا".