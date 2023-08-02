وزيرة البيئة: إنشاء 1843 وحدة بيوجاز تنتج 1.9 مليون متر مكعب غاز

كتب- محمد نصار:



ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الاجتماع الأول لمجلس أمناء مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة لعام ٢٠٢٣، وذلك بحضور الدكتور طارق العربى رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتور طلعت عبد القوي، الأمين العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والمهندس وائل رضوان المدير التنفيذي للمؤسسة وأعضاء مجلس أمناء المؤسسة من وزارتي الدفاع والتنمية المحلية والإنتاج الحربي، وهيئة الرقابة الإدارية، والهيئة العربية للتصنيع، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك لمتابعة أعمال المؤسسة.

وخلال الاجتماع توجهت وزيرة البيئة بالشكر والتقدير لأعضاء مجلس أمناء مؤسسة الطاقة الحيوية والتنمية المستدامة وكذلك الأمانة التنفيذية على الجهود المبذولة والمضي قدما في هذا الملف الحيوي، والذي أصبح أكثر حيوية في ظل أزمة الطاقة ومشاركتها ضمن مبادرة حياة كريمة، لافتة إلى أن هذا الملف يزداد أهمية يوما بعد يوم على المستوى الوطني.

ووجهت وزيرة البيئة بضرورة وضع خطة إعلامية للعمل على نشر تكنولوجيا الوقود الحيوي ورفع الوعي بها، ودمج أنشطة المؤسسة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

كما قدم وائل رضوان، المدير التنفيذي للمؤسسة، عرضا أشار خلاله إلى أن العام الماضي شهد إنشاء عدد وحدات بلغ ١٥٤ وحدة، منهم ٤٨ وحدة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، مضيفاً أنه يتم تنفيذ المشروع ودمج به شباب وشركات ناشئة، ومن خلال تلك الشركات يتم تدريب رواد أعمال على أعمال إنشاء وحدات الغاز الحيوي ليصبحوا مؤهلين بعد التدريب اللازم ومرحلة المشروع لفتح شركات فردية للعمل في هذا المجال.

وتابع أن عدد الشركات الناشئة بلغ حتى الآن (٣١)، كما أنه بالتعاون مع البنك الكويتي تم إنشاء عدد ٦١ وحدة وتدريب ٦ مهندسين و٦ عمال فنيين إنشاء، كما مول صندوق حماية البيئة بالوزارة وحدة تجريبية تعد الأولى من نوعها فى مصر بتكنولوجيا متطورة بحديقة الحيوانات معتمدة على الروث الحيوانى الناتج عن الحديقة، تستخدم في إضاءة وتدفئة الإكثار لبيت الزواحف، وتبلغ طاقتها الإنتاجية ٤٠ متر مكعب يوميا.

وأوضح وائل رضوان أن إجمالي الوحدات التي أنشأتها المؤسسة منذ إنشاءها بلغ حتى الآن ١٨٤٣ وحدة، تنتج ١.٩ مليون متر مكعب سنوي من الغاز، تعادل ٦٥ ألف أنبوبة بوتاجاز، كما بلغت كمية المخلفات الحيوانية التي تعالجها ٤٩ ألف طن، وكمية السماد الذي ينتج حوالي ٤٨.٥ ألف طن، مشيرا إلى أن المستفيدين من تلك المشاريع بلغ حوالي ٩ آلاف نسمة، كما بلغت مساحة الأرض المستفيدة التي تغطيها كمية السماد ٦ آلاف فدان، ونتج عنها إنشاء حوالي ٣١ شركة ناشئة، حوالي ٩٥ فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

واستعرض الاجتماع خطة عمل المؤسسة للعام القادم حيث يجرى تنفيذ إنشاء وحدة مركزية لإنتاج الغاز الحيوي بالتعاون مع بنك الكويت الوطني بسعة ٥٠٠ م٣، يستفيد منها حوالي ١٦٠ فرد، ومشروع لإنشاء ١٠٠ وحدة غاز حيوي منزلية بمحافظة بني سويف سعة ٣م بالتعاون مع الجمعية القبطية للخدمات، إضافة إلى مشروع إنشاء وحدة متطورة بمحافظة المنوفية سعة٢٥٠م٣ بالتعاون مع الهيئة العامة للبترول وشركة إنبي.

كما يجرى العمل لإنشاء وحدة كبيرة الحجم بمحافظة بورسعيد وتنفيذ نظام تجميع المخلفات الحيوانية بالمنطقة المحيطة، إضافة إلى إنشاء وحدة تجريبية تعمل بنبات الطاقة لشركة بيوديزل مصر، فضلا عن المراجعة البيئية بالتعاون مع قطاع الحماية البيئية ودراسة إنشاء وحدات غاز حيوي بالمجازر، وتنفيذ عدد من مشروعات الوقود الحيوي بمحافظات الجمهورية.

كما اعتمد المجلس التشكيل الجديد لهيئة المكتب برئاسة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة كرئيس لمجلس الأمناء، والدكتور طارق العربي رئيس جهاز تنظيم المخلفات كنائب رئيس مجلس الأمناء، والدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية كأمين للصندوق، والدكتور محمد ممدوح رئيس قطاع تطوير الجمعيات الأهلية ممثلا عن المجتمع المدني أمينا عاما.

وتم خلال الاجتماع عرض الميزانية والحساب الختامي عن السنة المالية ٢٠٢٣/٢٠٢٢ ، واعتماد مشروع الموازنة للعام المالى ٢٠٢٤/٢٠٢٣، وعرض مصروفات وإيرادات المؤسسة خلال هذا العام.

جدير بالذكر أن مؤسسة الطاقة الحيوية هي مؤسسة مركزية غير هادفة للربح تم تأسيسها من خلال وزارة البيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بقرار من مجلس الوزراء في يوليو 2015 وهي مؤسسة مسجلة في وزارة التضامن الاجتماعي ويطبق عليها القانون رقم 149 لسنة 2019. وتهدف إلى نشر تكنولوجيات الطاقة الحيوية فى مصر، وإزالة كافة المعوقات الفنية والحواجز المؤسسية للمساعدة فى تطبيق ونشر هذه التكنولوجيات من خلال تقديم الدعم الفني لنقل أحدث التكنولوجيات في مجال الطاقة الحيوية وذلك من خلال تنفيذ مشروعات رائدة بشراكات مع جهات عالمية ومحلية.